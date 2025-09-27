Devin Booker et Jalen Green n’ont pas besoin de meneur de jeu

Tyus Jones parti vers Orlando, les Suns se retrouvent avec la même interrogation qu'avant son arrivée : comment développer le jeu des Suns sans meneur conventionnel ? Un enjeu qui ne semble pas trop préoccuper les deux attaquants qui devraient le plus porter le cuir la saison prochaine, Devin Booker et Jalen Green.

« Oui, j'aime ça », rétorque le premier lorsqu'on lui demande s'il aime diriger les opérations de son équipe. « Cela commence par notre capacité à marquer tous les deux. Et une fois que vous devenez une menace, cela ouvre des opportunités plus faciles pour tout le monde », ajoute l'arrière naturel qui multiplie les passages au poste 1 depuis le début de sa carrière.

Le leader de la formation de l'Arizona se montre sûr de lui car il sait que les Suns vont jouer sur un tempo plus élevé que l'an dernier. « En remontant le terrain avec des passes de relance, [ne pas avoir de meneur de jeu] importe vraiment peu », juge-t-il. « Avec le style de jeu qu'on essaie d’adopter cette année, le rythme va être la clé de tout », pense aussi son compagnon de « backcourt ».

La saison passée, les Suns étaient dans le Top 10 des équipes les plus lentes de la ligue. La présence de Kevin Durant, qui aime le jeu sur demi-terrain, y était pour quelque chose. Bradley Beal et lui ne sont plus là, et il s'agit maintenant de lâcher les chevaux avec un effectif plus jeune et plus athlétique.

De la profondeur malgré tout

« Pour jouer vite, il faut plusieurs porteurs de balle. L’autre aspect de l’attaque, c’est qu’on va jouer vite et selon des concepts, donc on doit avoir des solutions face à n’importe quelle couverture défensive. Certains soirs, selon la façon dont ils vont défendre sur Jalen et Book, cela pourrait impliquer que quelqu’un d’autre crée ce premier domino, ce premier avantage », imagine Jordan Ott, qui pourra toujours s'appuyer depuis son banc sur Collin Gillespie.

Le coach rookie se dit chanceux d'avoir une telle « profondeur » sur les postes 1 et 2 et attend d'en avoir un premier aperçu lors de la présaison. « On a vraiment de la chance d’avoir plusieurs porteurs de balle. Ça va placer certains de ces gars dans des situations qu’ils n’ont jamais connues, et c’est excitant », s'enthousiasme-t-il.

Plus connu pour ses qualités de finisseur que créateur, Jalen Green est heureux de pouvoir apprendre au contact de Devin Booker, et il va avoir l'occasion de se montrer ballon en main. « On va vraiment bien se compléter, surtout avec le système dans lequel Ott nous fait jouer. On va jouer vite et créer beaucoup l’un pour l’autre, et pour les autres aussi. Je suis très enthousiaste à ce sujet, et je pense qu’on va surprendre pas mal de monde. »