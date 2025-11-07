Touché aux ischio-jambiers, Jalen Green a raté les huit premiers matchs des Suns et c'est donc face aux Clippers qu'il a pu, enfin, porter le maillot de Phoenix après son transfert contre Kevin Durant.

Hasard du calendrier et des blessures, c'était donc face à Bradley Beal, dont il reprend le poste dans l'Arizona…

Et cette rencontre ne donnera pas de regrets aux fans de Phoenix. Car alors que leur ancien joueur souffrait le martyr, finissant avec 5 points à 2/14 au tir, Jalen Green a affiché tout ce qu'il pouvait apporter.

En 23 minutes, il termine avec 29 points à 10/20 dont 6/13 à 3-points et un +30 au +/- qui témoigne de l'impact qu'il a eu lors de ses passages. C'est toujours le même Jalen Green, gourmand et qui ne prend pas toujours les meilleurs shoots, mais sa capacité à casser la première ligne de la défense va faire du bien à cette équipe des Suns.

Son enthousiasme faisait ainsi plaisir à voir, d'autant qu'il a porté ses coéquipiers et le Mortgage Matchup Center.

« Physiquement, je me sentais vraiment bien. Dans l'ensemble, j'étais juste très impatient d'entrer sur le terrain. Je disais aux gars que je n'arrivais même pas à dormir. D'habitude, je fais une sieste avant le match. Cette fois, je n'arrivais même pas à faire ma sieste. J'étais tellement impatient » a-t-il ainsi expliqué après la victoire.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 33 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.