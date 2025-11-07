Pour ses débuts, Jalen Green brille de mille feux face aux Clippers

Les Suns semblent enfin trouver leur rythme à la maison. Jeudi soir, Phoenix a signé une victoire solide face aux Clippers (115–102), porté par un Jalen Green étincelant pour sa grande première sous ses nouvelles couleurs. Arrivé en échange de Kevin Durant, l’ancien arrière vedette des Rockets n’a pas mis longtemps à se faire adopter : 29 points en 23 minutes, 6 tirs primés et une énergie contagieuse qui a complètement changé le visage de son équipe après la pause.

En inscrivant neuf des onze premiers points des Suns, Devin Booker et Jalen Green ont immédiatement donné le ton, avec une complémentarité prometteuse.

En face, Bradley Beal est sifflé à chaque prise de balle… Privés de James Harden et Kawhi Leonard, les Clippers s'appuient sur Ivica Zubac, dominateur dans la peinture, pour répondre au duo Green-Booker.

Auteur de 10 points dans le seul premier quart-temps, le Croate fait très mal au rebond offensif, mais la richesse de l'effectif des Suns et les 19 points cumulés par Booker et Green permettent aux Suns d'être en tête après douze minutes (31-27). La suite est clairement moins enthousiasmante avec des Clippers qui cherchent à ralentir le jeu, et qui reprennent les commandes grâce à leurs intérieurs. C'est Brook Lopez qui vient marquer dans la peinture (35-33), et les Clippers créent leur premier écart du match (47-40) grâce à un bon passage du duo Jones Jr-Dunn. Les Suns rappellent Green, et de suite, ça fait la différence. Insuffisant tout de même pour basculer en tête et à la mi-temps, les coéquipiers de Nicolas Batum sont devant : 51-48.

Au retour des vestiaires, c'est le jour et la nuit, et sous l'impulsion de Royce O’Neale, les Suns sont bien plus mordants et agressifs. La défense est plus haute et plus active, et en une minute, Phoenix a repris la main. C'est un troisième quart-temps à sens unique et Jalen Green prend le jeu à son compte. Adroit de loin, et agressif vers le cercle, il fait plier la défense et multiplie les passages sur la ligne. C'est lui qui trouve Booker pour le 3-points qui donne 10 points d'avance (67-57).

Trois minutes plus tard, c'est au tour de Royce O'Neale de frapper à 3-points, et les Suns atteignent les 20 points d'avance ! Les Clippers sont K.O., et les Suns déroulent leur basket avec très peu de déchets. L'écart se stabilise, et Jordan Ott peut faire bosser ses joueurs. C'est du basket fluide, et la confiance fait le reste.

Ryan Dunn marque avec la faute, puis sert Green pour un nouveau 3-points. Grayson Allen s'y met aussi, et à huit minutes de la fin, les Clippers sont à -25. Une température glaciale qui lance un long et ennuyeux “garbage time”. Mais à Phoenix, on fait la fête pour célébrer une 3e victoire en quatre matches.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Jalen Green déjà adopté. Pour ses grands débuts avec les Suns, il ne pouvait imaginer meilleure soirée. Devant son nouveau public, l'ancien attaquant des Rockets a été bon avec 29 points en 23 minutes à 50% aux tirs. Il apporte cette folie et cette étincelle qu'il manquait aux Suns depuis deux ans. Pour la petite histoire, il faut remonter aux débuts de Charles Barkley pour trouver trace d'une telle marque pour des débuts sous le maillot des Suns.

– Les Clippers à l'arrêt. Avec Nicolas Batum titulaire, les Clippers ont tenu une mi-temps avant de craquer. Tyronn Lue a bien essayé de ralentir le jeu et de déplacer l'action sous les panneaux, mais la défense a explosé au retour des vestiaires. La défense extérieure était trop lente pour sortir sur les shooteurs adverses. C'est la 3e défaite de suite des partenaires de Zubac.

– Bradley Beal en souffrance. Sifflé lors de la présentation des équipes, puis à chaque prise de balle, il a vécu une très mauvaise soirée, et il a souffert de la comparaison avec son successeur, Jalen Green. L'ancien arrière All-Star termine avec 5 points à 2 sur 14 aux tirs !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.