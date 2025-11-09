NBA
Déjà la rechute pour Jalen Green…

Publié le 9/11/2025 à 9:08
Modifié le 9/11/2025 à 16:48

NBA – Pour la 3e fois en un mois, Jalen Green s'est blessé à l'arrière de la cuisse droite.

Une superbe rentrée face aux Clippers il y a deux jours, puis sept minutes face à ces mêmes Clippers, et revoilà Jalen Green qui quitte déjà les terrains. C'est l'arrière de sa cuisse droite qui a de nouveau lâché, et sa grimace en dit long sur la douleur, et peut-être même sur la profondeur de la lésion.

Arrivé de Houston cet été, en échange de Kevin Durant, Green s'était blessé aux ischios lors du “training camp”, puis il avait aggravé sa blessure lors du déplacement à Macao en présaison. De retour cette semaine après avoir manqué les huit premiers matches des Suns, c'est donc une troisième fois sa cuisse qui le contraint à rejoindre l'infirmerie.

Peut-être que cette fois, ce sera pour plusieurs semaines… alors qu'il n'avait pas manqué le moindre match lors de ses deux dernières saisons avec les Rockets.

Par Fabrice Auclert
