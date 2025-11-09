Déjà la rechute pour Jalen Green…

Une superbe rentrée face aux Clippers il y a deux jours, puis sept minutes face à ces mêmes Clippers, et revoilà Jalen Green qui quitte déjà les terrains. C'est l'arrière de sa cuisse droite qui a de nouveau lâché, et sa grimace en dit long sur la douleur, et peut-être même sur la profondeur de la lésion.

BREAKING: Jalen Green re-injured the hamstring that he just healed from in his second game back as a member of the Phoenix Suns. Get well soon, Jalen! pic.twitter.com/AnecYUQK59 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 9, 2025

Arrivé de Houston cet été, en échange de Kevin Durant, Green s'était blessé aux ischios lors du “training camp”, puis il avait aggravé sa blessure lors du déplacement à Macao en présaison. De retour cette semaine après avoir manqué les huit premiers matches des Suns, c'est donc une troisième fois sa cuisse qui le contraint à rejoindre l'infirmerie.

Peut-être que cette fois, ce sera pour plusieurs semaines… alors qu'il n'avait pas manqué le moindre match lors de ses deux dernières saisons avec les Rockets.