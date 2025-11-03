Le MVP de la nuit | Devin Booker enchaîne les bons choix

Si Victor Wembanyama a été muselé par la défense des Suns, San Antonio n’a pas trouvé la parade contre Devin Booker. Au début de la rencontre, la star de Phoenix a brillé par ses qualités d'organisateur en distribuant six passes décisives sur les neuf premières paniers de son équipe. À la pause, il affichait déjà neuf passes au compteur.

« Certaines personnes n’aiment pas ça et disent que je fais trop de passes, mais ensuite, vous voyez des soirées comme celle-ci où nous faisons les bon choix et mettons les tirs que nous sommes censés mettre » constate Devin Booker. « Je crois en mon équipe, je sais qu’ils peuvent rentrer les tirs, je les ai déjà vus faire plusieurs fois. »

Collectivement, les Suns ont été d'une grande justesse dans leur sélection de tirs à 3-points avec un très bon 19/33 de loin et Devin Booker n’a pas été en reste.

Au-delà de ses 13 passes décisives, il finit sa soirée 28 points à 10/15 au tir et 2/2 de loin. Face à Stephon Castle, le quadruple All-Star a été trop fort et jamais le jeune meneur des Spurs n’est parvenu à l’arrêter.

L’envie de donner l’exemple

« J’ai trouvé un bon équilibre ce soir » explique Devin Booker. « J’ai fait en sorte que tout le monde soit impliqué et ensuite j’ai trouvé des moments pour marquer. Stephon Castle a été très agressif et c’est la raison pour laquelle nous jouons et je respecte cela. Ils ont une très jeune équipe que nous allons beaucoup voir à l’avenir. »

Un duel face à Stephon Castle qui a motivé Devin Booker en attaque, mais aussi en défense. « Tout dépend du joueur que je défends. Je pense que cela me motive plus de défendre un joueur qui est impliqué dans beaucoup d’actions plutôt que d'être en aide défensive pendant la majorité du match. C'était pareil lors du dernier match [face au Jazz] où je défendais Keyonte George. J’ai essayé de donner le ton. »

Dans le sillage de Devin Booker, Phoenix enchaîne une deuxième victoire consécutive avant trois matchs qui s'annoncent compliqués face aux Warriors de Stephen Curry puis deux fois contre les Clippers de James Harden.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 ☆ PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 ☆ PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 ☆ PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 ☆ PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHX 75 37 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHX 6 37 49.2 43.2 81.8 1.7 2.7 4.3 6.5 3.0 0.3 4.0 0.5 30.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.