Franz Wagner, la frustration d’un retour qui n’arrive pas

Franz Wagner a fini par mettre des mots sur ce que tout Orlando devinait déjà. Blessé à la cheville gauche depuis le 7 décembre, l’ailier allemand a reconnu vivre une rééducation « très frustrante », loin du scénario qu’il s’était imaginé au moment de sa blessure. Car dans sa tête, le retour devait être bien plus simple…
« Au départ, je m’attendais à me sentir vraiment bien environ quatre à six semaines après ma blessure », a-t-il ainsi déclaré au Orlando Sentinel à propos de la blessure qu’il a subie début décembre lors du match contre les Knicks. « Et, évidemment, ce n’était pas ce que j’ai ressenti. Donc c’est toujours frustrant, probablement pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes concernées. »
Depuis sa grosse entorse de la cheville, Franz Wagner n’a ainsi connu que des faux départs. Un premier retour en janvier, puis une nouvelle mise à l’arrêt. Un autre comeback avant le All-Star Break, avant qu’Orlando ne décide finalement de l’arrêter de nouveau, faute de garanties suffisantes.
Le retour précipité à Berlin lui a fait mal
Le 18 février, le Magic a même annoncé qu’il serait absent « indéfiniment », avec une nouvelle phase de rééducation après des examens révélant une gêne persistante. Début mars, la franchise a certes évoqué des progrès, mais toujours sans calendrier précis pour son retour…
Evidemment, sa participation trop rapide à la rencontre du Magic à Berlin a pesé dans ses rechutes.
« Je pense que le match à Berlin s’est déroulé dans des circonstances un peu particulières », a-t-il ainsi admis. « J’assume la responsabilité d’avoir joué ce match et d’avoir vraiment insisté pour y participer, et c’était probablement un peu trop tôt. Et puis, c’était extrêmement frustrant pour moi de revivre la même chose une deuxième fois et de ne toujours pas me sentir à la hauteur avant la pause de l’All-Star Game. »
|Franz Wagner
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|ORL
|79
|30:45
|46.8
|35.4
|86.3
|1.1
|3.4
|4.5
|2.9
|2.1
|0.9
|1.5
|0.4
|15.2
|2022-23
|ORL
|80
|32:37
|48.5
|36.1
|84.2
|0.9
|3.2
|4.1
|3.5
|2.3
|1.0
|2.1
|0.2
|18.6
|2023-24
|ORL
|72
|32:28
|48.2
|28.1
|85.0
|1.0
|4.3
|5.3
|3.7
|2.3
|1.1
|1.9
|0.4
|19.7
|2024-25
|ORL
|60
|33:43
|46.3
|29.5
|87.1
|0.9
|4.8
|5.7
|4.7
|2.5
|1.3
|2.3
|0.4
|24.2
|2025-26
|ORL
|28
|31:49
|47.9
|36.5
|82.8
|1.5
|4.3
|5.8
|3.6
|2.3
|1.1
|1.7
|0.3
|21.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.