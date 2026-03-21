Franz Wagner, la frustration d’un retour qui n’arrive pas

Franz Wagner a fini par mettre des mots sur ce que tout Orlando devinait déjà. Blessé à la cheville gauche depuis le 7 décembre, l’ailier allemand a reconnu vivre une rééducation « très frustrante », loin du scénario qu’il s’était imaginé au moment de sa blessure. Car dans sa tête, le retour devait être bien plus simple…

« Au départ, je m’attendais à me sentir vraiment bien environ quatre à six semaines après ma blessure », a-t-il ainsi déclaré au Orlando Sentinel à propos de la blessure qu’il a subie début décembre lors du match contre les Knicks. « Et, évidemment, ce n’était pas ce que j’ai ressenti. Donc c’est toujours frustrant, probablement pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes concernées. »

Depuis sa grosse entorse de la cheville, Franz Wagner n’a ainsi connu que des faux départs. Un premier retour en janvier, puis une nouvelle mise à l’arrêt. Un autre comeback avant le All-Star Break, avant qu’Orlando ne décide finalement de l’arrêter de nouveau, faute de garanties suffisantes.

Le retour précipité à Berlin lui a fait mal

Le 18 février, le Magic a même annoncé qu’il serait absent « indéfiniment », avec une nouvelle phase de rééducation après des examens révélant une gêne persistante. Début mars, la franchise a certes évoqué des progrès, mais toujours sans calendrier précis pour son retour…

Evidemment, sa participation trop rapide à la rencontre du Magic à Berlin a pesé dans ses rechutes.

« Je pense que le match à Berlin s’est déroulé dans des circonstances un peu particulières », a-t-il ainsi admis. « J’assume la responsabilité d’avoir joué ce match et d’avoir vraiment insisté pour y participer, et c’était probablement un peu trop tôt. Et puis, c’était extrêmement frustrant pour moi de revivre la même chose une deuxième fois et de ne toujours pas me sentir à la hauteur avant la pause de l’All-Star Game. »

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 28 31:49 47.9 36.5 82.8 1.5 4.3 5.8 3.6 2.3 1.1 1.7 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.