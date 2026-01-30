Franz Wagner admet être revenu trop tôt pour jouer à Berlin

La semaine dernière, Jamahl Mosley faisait comprendre que Franz Wagner était revenu trop tôt de son entorse de la cheville gauche, qui le tient éloigné des parquets depuis début décembre.

En effet, à l’occasion des « Global Games » en Europe, l’ailier avait été capable de tenir sa place à Berlin (18 points et la victoire) puis à Londres (14 points). Sauf que depuis que le Magic est rentré aux États-Unis, on ne l’a pas revu en tenue.

Alors, Franz Wagner a-t-il réellement forcé sur sa cheville pour pouvoir disputer le premier match de saison régulière organisé en Allemagne ?

« Je n’en suis clairement pas encore là où je voudrais être pour joue de façon régulière » a-t-il concédé, sur son état physique. « La régularité, c’est vraiment l’aspect le plus important. Bien sûr, je voulais vraiment jouer à Berlin, mais je n’étais sans doute pas encore prêt pour le faire. Donc oui, c’est une situation délicate quand on regarde en arrière, mais il me reste encore un peu de chemin à parcourir [avant de rejouer]. »

Évidemment, on suppose que Franz Wagner ne s’imaginait pas rater un tel match, symbolique car disputé dans son pays, mais cela a sans doute compromis ses chances de retour rapide, n’étant toujours pas à 100% de ses capacités.

« Je n’avais simplement pas la sensation de pouvoir avoir l’impact que je voulais sur le terrain et, en même temps, je ne pense pas que ça aurait été la meilleure décision pour ma santé à long terme » a-t-il précisé, concernant le premier match d’Orlando post-voyage en Europe.

Toujours incapable de décoller au classement, le Magic espère retrouver au plus vite Franz Wagner qui, avant sa blessure, n’avait jamais paru aussi efficace en attaque (22.2 points à 48% au shoot, dont 37% à 3-points). Fonçant alors vers son premier All-Star Game en carrière.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 26 32:51 48.2 36.8 82.6 1.6 4.5 6.1 3.6 2.3 1.1 1.8 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.