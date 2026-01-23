Franz Wagner revenu trop tôt pour jouer les matchs en Europe ?

Franz Wagner a-t-il forcé pour jouer les matchs de son équipe à Berlin puis Londres ? C’est fort possible puisque l’ailier du Magic doit déjà lever le pied. Après le shootaround de jeudi, son coach Jamahl Mosley a indiqué que son joueur avait « vraiment, vraiment, vraiment mal », à cause de cette entorse qui l’avait tenu à l’écart 16 matchs de suite. Résultat : le frère de Moe n’a pas joué hier face à Charlotte.

« Je mentirais si je disais que ce n’est pas extrêmement difficile à gérer », a déclaré l’entraîneur. « Mais il avait vraiment, vraiment très mal après l’entraînement. Et nous devons évidemment envisager la manière dont nous gérons nos joueurs à long terme, alors qu’il fait partie de ceux que nous devons continuer à surveiller. »

Le coach du Magic croise les doigts : « J’espère que ce ne sera pas un problème à long terme … Nous surveillons la situation pour nous assurer que c’est le mieux pour notre groupe, le club, ainsi que pour Franz. »

Touché à la cheville gauche début décembre, Frank Wagner avait retrouvé les parquets lors du premier match de saison régulière NBA disputé en Allemagne, son pays. Evidemment, on peut comprendre qu’il ait eu envie de jouer ce match symbolique, même s’il n’était sans doute pas à 100% sur le plan physique.

En attendant le retour en forme de l’ailier, Noah Penda continuera d’être responsabilisé par son coach. À noter par ailleurs que Jalen Suggs a lui manqué un 8e match d’affilée à cause de son genou droit, mais selon l’Orlando Sentinel, le meneur/arrière serait tout proche d’effectuer son retour pour le Magic (23 victoires – 20 défaites).

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 26 32:51 48.2 36.8 82.6 1.6 4.5 6.1 3.6 2.3 1.1 1.8 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.