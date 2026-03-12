Toujours aucune nouvelle précise sur le retour de Franz Wagner…

Après avoir seulement disputé quatre matches depuis sa blessure le 7 décembre 2025 et avoir avoué être revenu trop vite pour jouer en Allemagne, Franz Wagner a rejoint l’infirmerie lors de la coupure du All-Star Game. Le Magic n’avait donné aucune date de retour, seulement indiqué que dans trois semaines, un point serait fait.

On y est et rien n’a changé : certes, il y a des progrès, mais le retour du joueur « va continuer de dépendre de ses réactions à la rééducation », annonce la franchise. Résultat : toujours aucun calendrier précis à communiquer et c’est une volonté des Floridiens.

« Sans entrer dans les détails, parfois, imposer une date de retour à un joueur peut nuire à son travail », explique son coach Jamahl Mosley. « On essaie simplement de se tenir à comment il réagit. C’est le plus important, car le corps de chacun est différent. On peut se sentir mal un jour alors qu’on allait bien la veille, donc ça repousse le calendrier. L’essentiel, c’est de regarder comment il réagit aux traitements au quotidien. »

Doit-il vraiment tout faire pour revenir ?

Vu les rechutes et les problèmes de Franz Wagner cette saison avec sa cheville gauche, ne pas s’aventurer à donner une date peut sembler plus sain, tout en étant une manière de protéger l’Allemand.

Néanmoins, les playoffs se rapprochent dangereusement et ne pas avoir le moindre indice, la moins bonne nouvelle à retenir mi-mars, ce n’est pas forcément rassurant non plus… Faudra-t-il prendre le risque de le relancer après plus de quatre mois sans jouer alors que, en plus, le Magic va mieux dernièrement malgré son absence ?

« On sait comment je vois les choses et comment la franchise les voit : la carrière des joueurs est plus importante qu’un seul moment. S’assurer que tout est correctement fait, c’est la meilleure chose à faire. On parle de longévité plus que d’un rapide instant », précise l’entraîneur d’Orlando. « Oui, on adorerait qu’il revienne le plus vite possible mais on ne va pas risquer sa carrière pour cela. C’est le plus important. »

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 28 31:49 47.9 36.5 82.8 1.5 4.3 5.8 3.6 2.3 1.1 1.7 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.