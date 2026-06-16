Les Wolves avancent sur le dossier Ayo Dosunmu

En profitant de la blessure de Donte DiVincenzo pour se montrer au premier tour contre les Nuggets, avec une séquence à 28.7 points de moyenne sur trois matches, Ayo Dosunmu a été une révélation pour les Wolves. Malheureusement, une blessure a freiné son élan et sa série contre les Spurs fut clairement moins flamboyante.

Néanmoins, le mariage semble en bonne voie entre les deux camps. Le joueur est libre cet été et a déjà annoncé qu’il voulait rester. « Bien sûr, Minnesota aura la priorité pour faire les choses correctement et me faire sentir chez moi, au point que je n’aurai même pas besoin d’aller écouter d’autres offres », expliquait-il fin avril. Ajoutant qu’il n’allait exclure « aucune équipe, mais ça, ce sera pour plus tard ».

L’arrière a touché 7,5 millions de dollars cette saison et espère obtenir bien plus cet été. Jake Fischer précise que les Wolves préparent actuellement une offre pour conserver l’ancien des Bulls, arrivé à Minnesota en cours de saison.

Sauf gros désaccord entre les deux camps, ou à moins d’un possible transfert de Giannis Antetokounmpo qui ferait bouger les lignes dans toute la NBA, l’avenir d’Ayo Dosunmu à Minnesota semble donc bien engagé. D’autant plus qu’avec l’absence prolongée de Donte DiVincenzo, la franchise aurait en tout cas intérêt à ne pas perdre deux joueurs de rotation importants sur les lignes extérieures pour l’exercice 2026/27.

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27:24 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26:14 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29:06 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30:18 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3 2025-26 CHI 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.7 0.8 1.4 0.3 15.0 2025-26 MIN 24 28:55 52.1 41.4 92.5 0.6 3.6 4.2 3.5 2.2 1.0 1.5 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.