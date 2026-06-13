Pour récupérer Giannis Antetokounmpo, les Wolves devront lâcher Jaden McDaniels

Au milieu des nombreuses rumeurs qui entourent l’avenir de Giannis Antetokounmpo, les Wolves continuent d’explorer la possibilité d’un échange avec Milwaukee. Selon les informations de The Athletic, Minnesota reste intéressé par le double MVP grec, mais a fixé deux lignes rouges : Jaden McDaniels et le Français Joan Beringer sont considérés comme intouchables. Bien évidemment avec Anthony Edwards.

Du côté des Bucks, les exigences seraient particulièrement élevées. La franchise du Wisconsin souhaiterait récupérer un package comprenant McDaniels, Naz Reid, Terrence Shannon Jr., ainsi que les deux choix du premier tour actuellement échangeables par Minnesota : le 29e choix de la Draft 2025 et un futur premier tour en 2033. Les Wolves disposent également de deux possibilités de « swaps » qui pourraient entrer dans les discussions.

Reste à savoir si un tel dossier peut réellement avancer sans l’inclusion de McDaniels, l’un des meilleurs «two-way players» de la ligue. D’autant que Giannis Antetokounmpo aurait une préférence pour rester dans la Conférence Est. Un transfert vers Minneapolis lui offrirait néanmoins l’opportunité d’évoluer aux côtés d’Anthony Edwards, l’une des superstars de la ligue.

Une autre inconnue demeure : le Grec serait-il prêt à s’engager sur le long terme avec les Wolves ? Pour une franchise qui devrait sacrifier une grande partie de ses futurs choix de Draft, mais aussi son ailier titulaire et son 6e homme, la question est loin d’être anodine.

A Minnesota, on n’a pas peur de faire des deals énormes

Depuis son arrivée à la tête de la franchise, Tim Connelly n’a jamais hésité à prendre des risques pour accélérer le développement de son équipe. Son échange XXL pour Rudy Gobert en 2022 avait déjà marqué les esprits, malgré les critiques initiales, et on se souvient évidemment de l’échange entre Karl-Anthony Towns et Julius Randle, même si ce sont les Knicks qui en sortent gagnants.

Plus récemment, le dirigeant avait tenté à plusieurs reprises de mettre la main sur Kevin Durant, aussi bien lors de la trade deadline 2025 qu’au cours des semaines précédant son transfert vers Houston en juin dernier.

Cette agressivité sur le marché ne s’arrête pas là. Ces dernières semaines, Minnesota a également été associé à plusieurs autres stars, notamment Kyrie Irving et Ja Morant, preuve que la franchise cherche toujours le joueur idoine pour épauler Edwards, et ainsi rattraper le retard pris sur le Thunder et les Spurs.