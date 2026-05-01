Le MVP de la nuit | Le dernier mot pour Jaden McDaniels

À force de provoquer les Nuggets par ses mots et son attitude, Jaden McDaniels en avait oublié de jouer. C’est ce qu’on avait souligné après la 5e manche. Mais cette nuit, l’ailier des Wolves a répondu sur le terrain en signant son meilleur match en carrière en playoffs. Intenable en attaque, et décisif en défense, il cumule 32 points, 10 rebonds, 2 interceptions et 1 contre à 13 sur 25 aux tirs.

« Assez parlé ! J’aime juste la compétition. Il faut jouer, être prêt pour le prochain tour » lance-t-il sur cette performance réalisée sans trois joueurs majeurs. « Cela démontre juste qu’on se donne tous à fond. TJ (Shannon Jr), Naz (Reid), JC (Clark), tout le monde… Rudy aussi. On fait tous le travail. C’est ce qu’on attend de nous. »

Un spécialiste du « mid-range »

Avec Jaylen Clark, Jaden McDaniels a étouffé Jamal Murray, tout en le ciblant en permanence en attaque. On retiendra aussi le rôle essentiel de Rudy Gobert dans sa performance, par ses écrans et ses passes.

Auteur de 25 tirs, l’ailier a shooté ou il s’est rapproché du cercle dès qu’il avait un espace libre.

« Je travaille, même quand personne ne regarde » confie-t-il à propos de ses qualités d’attaquant. « Je reste prêt. Toute la saison, des choses arrivent. À tout moment, on peut avoir besoin de nous pour marquer ou autre. On bosse toujours, on est toujours à la salle. C’est le résultat du travail. »

Au centre de l’attention dans cette série, Jaden McDaniels se projette déjà sur la suite : « Je suis juste content que ce soit fini, content qu’on ait gagné. Des choses ont été dites… Je suis content qu’on ait pu prouver ce qu’on valait, gagner et passer au tour suivant. »

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 23:59 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 25:45 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 30:35 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29:14 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 82 31:53 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 2.7 1.3 1.2 0.9 12.2 2025-26 MIN 73 31:44 51.5 41.2 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 3.3 1.1 1.8 1.0 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.