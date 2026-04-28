Provocateur, Jaden McDaniels en oublie de jouer…

Avec ses commentaires après le Game 2, dans lesquels il estimait que les Nuggets étaient tous des « mauvais défenseurs », et encore plus après son panier de fin de match et son accrochage avec Nikola Jokic dans le Game 4, Jaden McDaniels savait qu’il serait très attendu par les fans de Denver.

Ça n’a pas manqué puisqu’il a été ciblé par le public, qui a sifflé l’ailier des Wolves dès qu’il touchait le ballon. Et pour ne rien gâcher, ce dernier a été en difficulté en prenant deux fautes en moins de trois minutes en début de rencontre.

« Sa deuxième faute était ridicule donc il s’est retrouvé gêné par les fautes et ça l’a plombé plus que tout. C’était un démarrage compliqué pour lui », admet Chris Finch, qui n’a pu faire jouer Jaden McDaniels que 27 minutes, à cause de cinq coups de sifflet contre lui dans ce Game 5 perdu par Minnesota.

« On était plusieurs avec des soucis de fautes. On doit faire avec. On savait qu’ils allaient jouer avec énergie, avec de l’impact physique. Jaden sera meilleur dans le prochain match, je ne suis pas inquiet », ajoute de son côté Julius Randle.

Avec 13 points à 5/11 au shoot et surtout 4 ballons perdus (25 au total) ainsi qu’un +/- de -25, l’ailier de Minnesota est globalement passé à côté du rendez-vous alors que son équipe attendait beaucoup de lui, en l’absence d’Anthony Edwards et Donte DiVincenzo. Les Wolves ont besoin qu’il soit le facteur X habituel, celui qui fait basculer les matches de leur côté.

Il est devenu le méchant

Dans cette cinquième manche dans le Colorado, il a surtout mis de l’huile sur le feu, subtilement, en étant toujours à la limite physiquement, avec des paroles et des gestes contre les joueurs de Denver. Cela a davantage donné envie aux fans des Nuggets de le détester.

« C’était cool. Ça ne m’a pas affecté du tout. J’ai déjà eu des problèmes de fautes par le passé. J’ai entendu le public, ça ne me fait rien. Il se passe des choses pendant la rencontre, on essaie d’en limiter l’impact mentalement. C’était une rencontre physique, sans mauvais coups », commente Jaden McDaniels.

Chris Finch ajoute qu’il ne croit pas vraiment que son joueur « est inquiet par les huées qu’il reçoit quand il touche le ballon ». Ce qui est confirmé par le principal intéressé. « Le public, c’est fun. Je m’en moque, je m’en nourris même. »

Comment vit-il le fait d’être le méchant sur le parquet ? « C’est cool. J’aime bien. Ils ne rentrent pas dans ma tête. J’aime cet environnement où tout le monde me déteste. J’adore. Ça me permet de sortir le meilleur de moi-même. »

Et si les Wolves veulent conclure la série lors du Game 6, jeudi soir, ils auront besoin d’un grand Jaden McDaniels, en attaque comme en défense, et non pas sur le banc à cause de ses fautes, surtout en début de rencontre. Ce qui est déjà un impératif en temps normal, mais encore plus en playoffs, face à une équipe comme Denver et dans un groupe sans Anthony Edwards et Donte DiVincenzo.

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 23:59 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 25:45 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 30:35 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29:14 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 82 31:53 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 2.7 1.3 1.2 0.9 12.2 2025-26 MIN 73 31:44 51.5 41.2 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 3.3 1.1 1.8 1.0 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.