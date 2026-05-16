Mike Conley n’en a pas encore fini avec la NBA

Le fils de Mike Conley pensait que l’élimination des Wolves marquait la fin de la carrière de son père. Raté…
« Un de mes fils m’a dit ce matin : ‘Super, tu as fini avec le basket aujourd’hui’, comme si j’arrêtais pour toujours », a raconté le meneur de Minnesota, sourire en coin, lors de son interview de fin de saison. « Je n’ai pas voulu lui casser le moral, mais j’essaie de jouer encore un an, au moins. »
À 38 ans, Mike Conley ne tourne donc pas encore le dos à la NBA. Après une saison « vraiment difficile », marquée par un rôle bouleversé dès le camp d’entraînement, des passages sur le banc, un statut parfois incertain et même un transfert/retour, le vétéran estime même avoir reçu une réponse à la seule vraie question qui comptait.
« Je pense que je me suis peut-être prouvé que je pouvais encore jouer un peu plus longtemps », a-t-il expliqué. « Je ne sais pas encore comment ça va se mettre en place, mais oui, je compte continuer. »
La quête d’un titre comme moteur
Reste à savoir où. Free agent cet été, Mike Conley assure qu’il va d’abord penser à sa famille, « aux enfants, à [sa] femme », avant de trancher. Mais Minnesota garde une place particulière. « C’est devenu notre maison. Ça a été un endroit formidable pour nous. J’aime les gars, l’organisation, Tim [Connelly], Coach [Finch], tout le monde. »
Pour autant, le meneur ne cache pas que la quête d’un titre pèsera lourd dans sa décision. « Je veux encore être compétitif », insiste-t-il. « Que je joue beaucoup ou non, être dans cet environnement, cette culture, c’est ce que j’ai toujours recherché. C’est encore la chose que j’essaie d’atteindre. »
Dans son analyse de la saison, Mike Conley pointe aussi ce qui manque encore : des « habitudes de champion » construites dès le camp d’entraînement, et davantage de joueurs capables de faire « la passe supplémentaire ».
Un message qui vaut aussi pour Anthony Edwards, dont il a salué la maturité, mais qu’il aimerait voir davantage soulagé par un vrai meneur de jeu. Un ultime message à la direction des Wolves ?
|Mike Conley
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|MEM
|53
|26:03
|42.8
|33.0
|73.2
|0.4
|2.2
|2.6
|4.2
|1.6
|0.8
|1.7
|0.0
|9.4
|2008-09
|MEM
|82
|30:35
|44.2
|40.6
|81.7
|0.3
|3.1
|3.4
|4.3
|1.8
|1.1
|1.7
|0.1
|10.9
|2009-10
|MEM
|80
|32:07
|44.5
|38.7
|74.3
|0.4
|2.0
|2.4
|5.3
|2.2
|1.4
|2.1
|0.2
|12.0
|2010-11
|MEM
|81
|35:27
|44.4
|36.9
|73.3
|0.4
|2.7
|3.0
|6.5
|2.2
|1.8
|2.2
|0.2
|13.7
|2011-12
|MEM
|62
|35:04
|43.3
|37.7
|86.1
|0.4
|2.2
|2.5
|6.5
|2.1
|2.2
|2.0
|0.2
|12.7
|2012-13
|MEM
|80
|34:28
|44.0
|36.2
|83.0
|0.5
|2.3
|2.8
|6.1
|2.1
|2.2
|2.4
|0.3
|14.6
|2013-14
|MEM
|73
|33:30
|45.0
|36.1
|81.5
|0.6
|2.4
|2.9
|6.0
|1.9
|1.5
|2.1
|0.2
|17.2
|2014-15
|MEM
|70
|31:47
|44.6
|38.6
|85.9
|0.4
|2.6
|3.0
|5.4
|2.0
|1.3
|2.2
|0.2
|15.8
|2015-16
|MEM
|56
|31:26
|42.2
|36.3
|83.4
|0.5
|2.5
|2.9
|6.1
|1.8
|1.2
|1.5
|0.3
|15.3
|2016-17
|MEM
|69
|33:37
|46.0
|40.8
|85.9
|0.4
|3.0
|3.5
|6.3
|1.8
|1.3
|2.3
|0.3
|20.5
|2017-18
|MEM
|12
|31:05
|38.1
|31.2
|80.3
|0.0
|2.3
|2.3
|4.1
|2.0
|1.0
|1.5
|0.3
|17.1
|2018-19
|MEM
|70
|33:27
|43.8
|36.4
|84.5
|0.6
|2.8
|3.4
|6.4
|1.8
|1.3
|1.9
|0.3
|21.1
|2019-20
|UTA
|47
|29:00
|40.9
|37.5
|82.7
|0.7
|2.5
|3.2
|4.4
|2.2
|0.8
|2.0
|0.1
|14.4
|2020-21
|UTA
|51
|29:22
|44.4
|41.2
|85.2
|0.7
|2.8
|3.5
|6.0
|1.9
|1.4
|1.9
|0.2
|16.2
|2021-22
|UTA
|72
|28:35
|43.5
|40.8
|79.6
|0.7
|2.4
|3.0
|5.3
|2.0
|1.3
|1.7
|0.3
|13.7
|2022-23
|MIN
|24
|31:23
|46.0
|42.0
|86.3
|0.7
|2.5
|3.1
|5.0
|1.9
|1.2
|1.2
|0.2
|14.0
|2022-23
|UTA
|43
|29:40
|40.8
|36.2
|81.3
|0.4
|2.1
|2.5
|7.7
|2.2
|1.0
|1.7
|0.2
|10.7
|2023-24
|MIN
|76
|28:51
|45.7
|44.2
|91.1
|0.5
|2.4
|2.9
|5.9
|1.7
|1.2
|1.3
|0.2
|11.4
|2024-25
|MIN
|71
|24:44
|40.0
|41.0
|90.0
|0.5
|2.1
|2.6
|4.5
|1.6
|1.1
|1.1
|0.2
|8.2
|2025-26
|MIN
|54
|18:21
|33.5
|33.7
|90.0
|0.3
|1.4
|1.7
|2.9
|1.6
|0.6
|0.6
|0.3
|4.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.