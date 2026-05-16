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Mike Conley n’en a pas encore fini avec la NBA

Publié le 16/05/2026 à 19:22 Twitter Facebook

NBA – Free agent cet été, le meneur vétéran des Wolves assure qu’il veut poursuivre sa carrière au moins une saison supplémentaire, même si son avenir à Minnesota reste à définir.

Mike ConleyLe fils de Mike Conley pensait que l’élimination des Wolves marquait la fin de la carrière de son père. Raté…

« Un de mes fils m’a dit ce matin : ‘Super, tu as fini avec le basket aujourd’hui’, comme si j’arrêtais pour toujours », a raconté le meneur de Minnesota, sourire en coin, lors de son interview de fin de saison. « Je n’ai pas voulu lui casser le moral, mais j’essaie de jouer encore un an, au moins. »

À 38 ans, Mike Conley ne tourne donc pas encore le dos à la NBA. Après une saison « vraiment difficile », marquée par un rôle bouleversé dès le camp d’entraînement, des passages sur le banc, un statut parfois incertain et même un transfert/retour, le vétéran estime même avoir reçu une réponse à la seule vraie question qui comptait.

« Je pense que je me suis peut-être prouvé que je pouvais encore jouer un peu plus longtemps », a-t-il expliqué. « Je ne sais pas encore comment ça va se mettre en place, mais oui, je compte continuer. »

La quête d’un titre comme moteur

Reste à savoir où. Free agent cet été, Mike Conley assure qu’il va d’abord penser à sa famille, « aux enfants, à [sa] femme », avant de trancher. Mais Minnesota garde une place particulière. « C’est devenu notre maison. Ça a été un endroit formidable pour nous. J’aime les gars, l’organisation, Tim [Connelly], Coach [Finch], tout le monde. »

Pour autant, le meneur ne cache pas que la quête d’un titre pèsera lourd dans sa décision. « Je veux encore être compétitif », insiste-t-il. « Que je joue beaucoup ou non, être dans cet environnement, cette culture, c’est ce que j’ai toujours recherché. C’est encore la chose que j’essaie d’atteindre. »

Dans son analyse de la saison, Mike Conley pointe aussi ce qui manque encore : des « habitudes de champion » construites dès le camp d’entraînement, et davantage de joueurs capables de faire « la passe supplémentaire ».

Un message qui vaut aussi pour Anthony Edwards, dont il a salué la maturité, mais qu’il aimerait voir davantage soulagé par un vrai meneur de jeu. Un ultime message à la direction des Wolves ?

Mike Conley Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2007-08 MEM 53 26:03 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4
2008-09 MEM 82 30:35 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9
2009-10 MEM 80 32:07 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0
2010-11 MEM 81 35:27 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7
2011-12 MEM 62 35:04 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7
2012-13 MEM 80 34:28 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6
2013-14 MEM 73 33:30 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2
2014-15 MEM 70 31:47 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8
2015-16 MEM 56 31:26 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3
2016-17 MEM 69 33:37 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5
2017-18 MEM 12 31:05 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1
2018-19 MEM 70 33:27 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1
2019-20 UTA 47 29:00 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4
2020-21 UTA 51 29:22 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2
2021-22 UTA 72 28:35 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7
2022-23 MIN 24 31:23 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0
2022-23 UTA 43 29:40 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7
2023-24 MIN 76 28:51 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4
2024-25 MIN 71 24:44 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2
2025-26 MIN 54 18:21 33.5 33.7 90.0 0.3 1.4 1.7 2.9 1.6 0.6 0.6 0.3 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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