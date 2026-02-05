Pourquoi Mike Conley pourrait revenir aux Wolves

La « Zydrunas Ilgauskas Rule », ça vous parle ? C’est le nom de cette règle qui empêche une franchise de re-signer, avant un délai d’un an, un joueur qu’elle venait d’échanger. Évitant un éventuel arrangement, ou plutôt un transfert dit de « complaisance », où un joueur accepterait d’être échangé par son ancienne équipe pour mieux y revenir dans la foulée, après avoir été libéré par la nouvelle.

Elle tire son nom du pivot lituanien car, en février 2010, les Cavaliers l’avaient d’abord transféré chez les Wizards, qui l’avaient ensuite coupé directement, lui permettant finalement de revenir à Cleveland, un mois plus tard, pour conclure la saison. La NBA n’avait alors pas apprécié, faisant donc passer la restriction de trente jours à un an.

Pourtant, en 2017, ce point de règlement a pris un nouveau nom dans l’esprit des spécialistes : « Andrew Bogut Rule ». Le principe reste le même, à la différence que la situation du pivot australien a mis en lumière une subtilité. Ainsi, la restriction d’un an ne s’applique qu’à la dernière franchise ayant transféré le joueur.

À l’époque, les Warriors avaient échangé leur intérieur à Dallas pour alléger leur masse salariale et faire venir Kevin Durant. À peine quelques mois plus tard, les Mavericks le transféraient à Philadelphie et les Sixers le libéraient immédiatement. Bobby Marks (ESPN) avait alors constaté que Golden State était légalement en mesure de le récupérer, car ce n’était plus la dernière équipe à l’avoir échangé.

Les Wolves tiennent beaucoup à lui…

Si Andrew Bogut n’avait finalement pas re-signé chez les Warriors, préférant s’engager à Cleveland, sa situation avait permis de démontrer qu’un joueur pouvait techniquement retrouver son ancienne équipe bien avant le délai d’un an, à condition de faire partie d’un autre transfert entre temps.

Et c’est justement ce qui pourrait permettre à Mike Conley de revenir chez les Timberwolves. Une option d’ailleurs envisagée, comme le souligne Dane Moore, bien renseigné sur l’actualité de la franchise d’Anthony Edwards.

En effet, le meneur vétéran a été transféré mardi par Minnesota, sauf que Chicago l’a re-transféré mercredi à Charlotte. En cas de rupture de contrat à l’amiable avec les Hornets, il pourra donc signer un retour express à Minneapolis.

On en est loin, mais Mike Conley est extrêmement apprécié par les Wolves et Chris Finch, leur coach, ne s’en est pas caché : « Aucun des succès que nous avons connus ces dernières saisons ne serait arrivé sans lui. »

À 38 ans passés, l’ancien All-Star doit sans doute vouloir s’offrir une dernière chance de titre cette saison, malgré un impact qui a énormément baissé, avec les pires chiffres de sa carrière : 4.4 points, 2.9 passes et 1.8 rebond sur 19 minutes (à 32% à 3-points).

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26:03 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 30:35 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32:07 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 35:27 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35:04 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 34:28 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 33:30 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 31:47 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31:26 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33:37 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31:05 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 33:27 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTA 47 29:00 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTA 51 29:22 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTA 72 28:35 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 MIN 24 31:23 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2022-23 UTA 43 29:40 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2023-24 MIN 76 28:51 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 24:44 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2 2025-26 MIN 44 18:27 32.2 32.1 89.1 0.3 1.4 1.8 2.9 1.5 0.6 0.6 0.3 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.