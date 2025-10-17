Ne parlez pas (encore) de retraite à Mike Conley

Mike Conley, 38 ans depuis peu, va attaquer sa 19e saison dans la ligue. Il sera donc le quatrième joueur le plus expérimenté de NBA – derrière LeBron James, Chris Paul et Kyle Lowry – et il portera une nouvelle fois les couleurs des Timberwolves, où il se trouve depuis février 2023.

Faut-il, pour autant, s'attendre à ce qu'il s'agisse de sa dernière année ? « Il n'y a pas encore eu un jour où je me suis dit que je devais prendre ma retraite » reconnaît le 4e choix de la Draft 2007. « Et je pense que, quand je le ressentirai, ce sera l'heure de partir. Mais pour le moment, je prends assez bien soin de mon corps, je fais ce que je suis censé faire au niveau de l'alimentation et je suis prêt à jouer tous les soirs. Je pense qu'il y aura un moment où je vais en quelque sorte être dépassé par la charge de travail à fournir pour rester au niveau et rivaliser avec les jeunes, mais je n'en suis pas encore là actuellement. Donc j'espère pouvoir continuer dans ce sens-là. »

En mai dernier, Mike Conley disait vouloir atteindre la barre des vingt saisons en carrière. Il ne lui en manquerait donc plus qu'une après celle-ci pour remplir son objectif, même s'il sera en fin de contrat en 2026. À l'entendre, évoluer dans le Minnesota l'aide en tout cas à s'en approcher…

« Je pense que l'équipe est vraiment proche d'être un prétendant sérieux au titre »

« C'est vraiment agréable d'être entouré par ces gars-là, et on ne m'en demande pas autant qu'avant, quand j'avais bien plus de responsabilités » explique ainsi le meneur. « Mais c'est plaisant de jouer avec eux, ils t'insufflent de l'énergie, te font en quelque sorte rester jeune, te motivent… C'est amusant d'être encore défié au quotidien et de m'amuser de la sorte avec ce groupe. »

Côté Wolves, on adorerait offrir à Mike Conley un « run » jusqu'aux Finals, après ses trois échecs en finale de conférence (2013, 2024 et 2025).

Peut-être que l'année 2026 sera enfin celle de la bande d'Anthony Edwards, Julius Randle et Rudy Gobert, battus par les Mavericks et le Thunder ces deux dernières saisons, alors qu'ils n'étaient pas loin d'un premier trophée ?

« Je pense que l'équipe est vraiment proche d'être un prétendant sérieux au titre et, moi, je dois être le vétéran, celui qui apporte son expérience et qui guide les gars du mieux possible, peu importe mon temps de jeu » détaille justement l'ancien patron des Grizzlies, qui espère également voir davantage le ballon en attaque. « Je dois juste tout donner, en attaque, en défense… Je dois rentrer mes tirs quand j'en ai l'occasion et jouer avec Anthony, Jaden, Naz, Julius et les autres… Essayer de tirer le meilleur de l'équipe à mesure que l'on avance. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.1 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.2 2.2 4.1 2.0 1.0 1.5 0.2 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 ☆ UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 25 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.