Anthony Edwards et Chris Finch particulièrement déçus pour Mike Conley

Mike Conley vient de perdre ses troisièmes finales de conférence en carrière, pour autant de participations. À 37 ans, le meneur sait que ses plus belles années sont derrière lui et que rien n’indique qu’il aura à nouveau l’occasion d’arriver à ce niveau de la compétition. C’est donc le visage triste, touché par l’élimination, que l’ancien de Memphis est arrivé en conférence de presse après cette défaite, synonyme de fin de saison.

« C’est encore plus douloureux pour moi que pour tous ceux présents ici parce que cela fait longtemps que je suis dans cette Ligue », explique Mike Conley. « Ça va me prendre du temps avant de revenir sur ce qu’on est parvenu à accomplir ou non, mais je suis fier de mon équipe, de mes gars. Ils se sont battus, pas seulement pour moi, mais pour l’équipe entière. Nous allons réessayer l’année prochaine. »

Malgré la déception, Mike Conley a tenu à rendre hommage à son équipe qui a traversé une saison régulière en dents de scie avant de parvenir à se hisser jusqu’en finales de conférence.

« Nous avons traversé énormément de choses cette saison. Je suis fier de la manière avec laquelle nous sommes parvenus jusqu’ici. Bien évidemment, pour l’instant, ça fait mal, mais quand je regarde tout ce qu’on a traversé, que ce soit les changements de joueurs ou de rotation, je préfère ne retenir que le positif » poursuit-il.

Revenir meilleurs pour Mike Conley

Si les Wolves sont menés par un jeune « franchise player » de 23 ans en la personne d’Anthony Edwards et qu’ils ont un futur brillant devant eux comme l’annonce Naz Reid, ce n’est pas le cas pour Mike Conley qui expliquait, il y a quelques semaines, qu’il comptait jouer encore deux saisons avant de prendre sa retraite. Cela laisse donc une toute petite fenêtre à Minnesota pour ramener un titre à son vétéran.

« Je ne sais pas pourquoi les gens disent que ça me fait mal« , développe Anthony Edwards. « Je n’ai que 23 ans, je sais que je vais revenir ici plusieurs fois. Je suis plus attristé pour Mike. Personne ne va travailler plus que moi cet été. On va essayer de revenir ici pour Mike. »

Arrivé à la « trade deadline » 2023, Mike Conley a pu apporter son expérience pour permettre à cette jeune équipe des Wolves de passer un cap, mais dans cette série face à la jeune équipe du Thunder, le poids des années a semblé peser sur le meneur. Il n’est pas parvenu à surmonter la défense étouffante d’OKC et finit sa saison avec une série à seulement 4.4 points et 2.4 passes de moyenne.

« Mike Conley est extrêmement déçu. Nous voulions gagner pour lui, pour tout ce qu’il a fait pour nous ou pour qui il est en tant que personne« , regrette Chris Finch. « Il sera encore avec nous la saison prochaine et l’objectif est de revenir ici le plus souvent que possible et c’est quelque chose de très difficile à accomplir. Peut-être que ça va fonctionner d’une manière différente pour Mike. Peut-être qu’il va gagner en tant qu’entraîneur ou en tant que General Manager, mais on va continuer de se battre pour lui et pour l’organisation. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.1 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.2 2.2 4.1 2.0 1.0 1.5 0.2 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 ☆ UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 25 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.