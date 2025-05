Mike Conley espère jouer deux années de plus

« Si un jour vous me voyez sans le sourire, sans prendre de plaisir, sans aimer être ici, dites-moi de prendre ma retraite. » Voilà la « consigne » passée par Mike Conley auprès de ses coéquipiers chez les Wolves. Consigne qui n’a, pour l’heure, pas lieu d’être appliquée. Car le plaisir est toujours là chez le joueur de 37 ans.

« C’est une des raisons pour lesquelles je suis encore là. Être entouré de ces gars, l’ambiance, le jeu. L’atmosphère de compétition au quotidien », énumère le vétéran pour Andscape, entouré de joueurs de moins de 25 ans, tous plus jeunes que lui à l’exception de Joe Ingles.

En matière de compétition, le meneur de jeu est plutôt bien loti avec les Wolves depuis son arrivée en février 2023. Ces derniers, pour la deuxième année de suite, ont atteint la finale de conférence, démarrée la nuit passée par une défaite à Oklahoma City.

S’il n’a pas brillé dans ce match (7 points à 2/8 aux tirs), une semaine après sa meilleure sortie des playoffs face aux Warriors (16 points, 8 passes et 6 rebonds), Mike Conley est conscient du moment : encore quatre victoires et il atteindra sa première finale NBA en carrière. La saison passée, les Wolves et lui avaient été dépassés par les Mavs (1-4) à ce stade.

Combien de temps faudra-t-il pour qu’on revienne à ce niveau ?

« J’étais choqué, vraiment, parce que je pensais que c’était une année spéciale. Je pensais que tout allait s’aligner et qu’on allait enfin y arriver. Ma première pensée a été : ‘Combien de temps faudra-t-il pour qu’on revienne à ce niveau ? Est-ce que ce sera l’année prochaine ? Est-ce que ce sera dans un an de plus ? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera ma dernière chance ?’ », se souvient le gaucher qui a obtenu toutes les réponses depuis.

Et qui pourrait être amené à se poser les mêmes questions en cas de nouvel échec. Dans son 18e exercice en carrière, Mike Conley s’est fixé comme objectif d’atteindre le cap rond des 20 saisons NBA. L’an prochain, il disposera de sa dernière année de contrat avec les Wolves, moyennant un peu moins de 11 millions de dollars, avant une potentielle dernière danse.

Les dinosaures comme lui sont en voie d’extinction. De sa promotion de Draft 2007, où il avait été retenu à la 4e position par les Grizzlies, il ne reste plus que Kevin Durant, Jeff Green et Al Horford. Tous les trois ont été champions NBA, dont le dernier cité, l’an passé, à l’âge de 37 ans.

Mike Conley connaîtra-t-il le même destin ? Lui qui n’est autre que le 10e joueur le plus âgé du championnat. « C’est effrayant, mais c’est aussi un honneur. Je n’ai pas l’impression d’être aussi vieux, mais je le suis. Je dois l’accepter et me regarder dans le miroir en me disant : “Mec, on est encore là.” »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.1 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.2 2.2 4.1 2.0 1.0 1.5 0.2 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 ☆ UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 25 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.