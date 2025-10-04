Mike Conley aimerait davantage toucher le ballon

Dans une semaine, Mike Conley fêtera ses 38 printemps et quelques jours après, il entamera sa 19e saison en NBA. Il voudra faire oublier son dernier exercice, qui fut le moins abouti de sa longue carrière, avec seulement 8.2 points de moyenne à 40% de réussite au shoot en 24 minutes.

Mais le meneur de jeu des Wolves ne met pas son échec sur le dos de son âge avancé. Il préfère avancer des explications techniques.

« Pour que je sois la meilleure version de moi-même, je dois avoir le ballon », assure l'ancien joueur du Jazz. « Mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai besoin de shooter. Je n'en ai pas besoin mais, en tant que meneur de jeu, je joue comme ça. J'ai de meilleures sensations quand je suis à l'origine des choses, quand j'ai un peu plus de contrôle, quand je dicte le rythme. »

En clair, Mike Conley indique qu'il n'a pas assez touché la balle la saison passée et qu'il espère que ce sera davantage le cas cette année. Car, sans le ballon, il perd en efficacité.

« Si j'ai la balle, je le promets, je ne vais pas shooter. Si on court, je vais vous la donner. Je veux être le quarterback »

« On devient un peu statique quand on est bloqué dans certaines zones du terrain, comme être trop longtemps dans le corner, ou ne pas toucher le ballon pendant plusieurs possessions, pendant quatre ou cinq minutes », détaille le vétéran. « Je ne joue plus autant qu'avant donc je n'ai pas le temps de me chauffer durant la partie, je dois avoir de l'impact le plus vite possible. Si je peux être plus tranchant, ça peut aider. »

Une façon simple d'impliquer plus le meneur de jeu serait de lui laisser les transitions, là où les Wolves peinent à se créer beaucoup d'opportunités. Après le rebond, ce sont souvent Anthony Edwards et Julius Randle qui viennent récupérer le ballon. « On n'a pas été bon la saison passée avec tout le monde qui voulait le ballon, surtout moi car j'aime aller chercher la gonfle », reconnaît l'arrière sur ses séquences.

Ainsi, Micah Nori aimerait que ce soit Mike Conley qui prenne les commandes des transitions. « Si on fait ça, Julius et Anthony ne vont pas perdre de shoots », rassure l'assistant coach.

C'est aussi le discours du principal intéressé. « On en parle tout le temps et c'est quelque chose que je leur dis à chaque fois : si j'ai la balle, je le promets, je ne vais pas shooter. Si on court, je vais vous la donner. Je veux être le quarterback. C'est tout ce que je demande », conclut-il.

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.1 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.2 2.2 4.1 2.0 1.0 1.5 0.2 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 ☆ UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 25 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.