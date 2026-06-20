Minnesota plus ouvert à un départ de Julius Randle que de Rudy Gobert

À la recherche de solutions pour renforcer leur secteur intérieur à la mi-saison, les Celtics avaient exploré plusieurs pistes lors de la dernière « trade deadline ». Parmi elles figurait celle menant à Rudy Gobert. Selon Jake Fischer et Marc Stein, Boston avait contacté les Wolves afin d’évaluer la disponibilité du pivot français. À l’époque, les Wolves cherchaient aussi à effectuer quelques ajustements de leur effectif, mais Rudy Gobert n’est pas considéré comme une monnaie d’échange prioritaire.

Les playoffs passés, la franchise de Minneapolis ne chercherait pas activement à transférer son quadruple Défenseur de l’année, indispensable dans le système de Chris Finch.

Malgré quelques interrogations récurrentes autour de son contrat et de son âge, mais aussi ses limites en attaque, Rudy Gobert reste un pilier de l’équipe et l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. Pour tenter de freiner Nikola Jokic et Victor Wembanyama dans la conférence Ouest, difficile de trouver mieux.

En revanche, Minnesota serait davantage ouvert à un départ de Julius Randle si une opportunité intéressante venait à se présenter. Arrivé en échange de Karl-Anthony Towns aux Wolves, l’ancien All-Star apparaît comme le joueur le plus susceptible d’être impliqué dans un futur échange, notamment en raison de son profil et de son contrat.

À l’inverse, Rudy Gobert semble toujours bénéficier de la confiance de ses dirigeants, qui apprécient donc son impact défensif, mais aussi son association avec Anthony Edwards. Le Français reste l’un des meilleurs poseurs d’écran pour mettre en valeur un fort attaquant. Et après Donovan Mitchell, c’est désormais « Ant » qui en profite.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 76 31:19 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.