La page Blazers refermée, Tiago Splitter s’enthousiasme pour le futur des Bulls

Lorsqu’il était gamin au Brésil, Tiago Splitter avait l’habitude de suivre les exploits des Bulls de Michael Jordan. « Caché de mes parents à une heure du matin, je regardais les matchs de M.J. et je soutenais les Bulls », livre le technicien aujourd’hui à la tête de la franchise avec laquelle il a grandi.

Le coach vient d’effectuer sa conférence de presse de présentation devant les journalistes locaux, aux côtés d’un autre nouveau visage du club, Bryson Graham, successeur d’Arturas Karnisovas à la tête des opérations basket de Chicago.

« Pourquoi Tiago ? », commence par demander le dirigeant sous forme de question rhétorique. Pour un paquet de raisons énumérées : son intelligence, sa curiosité, son envie de progresser et d’être compétitif, sa facilité à créer du lien avec ses joueurs.

« Il a une vision, et c’est capital quand on se lance dans un projet comme celui-ci. Parce que nous partons du rez-de-chaussée. Quand vous avez quelqu’un qui a une vision alignée sur la vôtre, qui sait comment vous voulez jouer et comment bâtir un programme, on ne pourrait pas être plus enthousiastes. […] Peu importe le talent présent dans la maison actuellement. Nous devons établir une identité et une culture dont cette communauté et cette organisation seront fières », avance Bryson Graham.

Prudence en attendant l’effectif remodelé

Autant d’objectifs que le nouveau technicien avait commencé à poursuivre durant son mandat précédent chez les Blazers. Chauncey Billups écarté, le Brésilien avait pris les commandes pour mener sa jeune formation vers le play-in, puis une qualification en playoffs, où Portland n’a pas résisté aux futurs finalistes, les Spurs. Pas assez, en tout cas, pour que les dirigeants des Blazers verrouillent rapidement son avenir.

« Je veux vraiment laisser ça derrière moi. Je veux penser aux Bulls. C’est mon objectif actuel, et je veux laisser le reste derrière. Je respecte toutes les opinions. Je pense qu’il y a déjà trop de choses qui ont été dites, et je crois que ça suffit », repousse l’ancien joueur NBA, persuadé d’une chose : « Je pense que nous avons un grand avenir devant nous. »

Un avenir dont il peut encore difficilement décrire les contours. Car l’effectif autour de Josh Giddey et Matas Buzelis pourrait être largement remodelé cet été, avec quantité de joueurs en fin de contrat, tandis que les Bulls vont récupérer deux jeunes espoirs avec les 4e et 15e choix à la Draft.

« C’est très difficile de vous donner une réponse concernant ce que la saison prochaine réserve aux Bulls. Nous suivons notre processus, et dans quelques mois je pourrai vous donner une meilleure réponse. Mais je peux vous garantir une chose : on va se battre chaque soir. On va avoir des standards élevés dans tout ce qu’on fait », promet le coach, sans vouloir annoncer de nombre de victoires visé.