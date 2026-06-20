Les Wolves ont aussi Josh Giddey dans leur viseur

À la recherche d’une pointure pour le poste de meneur de jeu, les Wolves surveillent de près plusieurs profils susceptibles d’épauler Anthony Edwards la saison prochaine. Selon plusieurs sources relayées par Darren Wolfson (SKOR North), Josh Giddey figure ainsi parmi les priorités de Minnesota cet été.

La blessure au tendon d’Achille de Donte DiVincenzo, qui devrait manquer une grande partie, voire l’intégralité de la saison 2026/27, a poussé les dirigeants des Wolves à accélérer leurs recherches sur le marché. L’objectif est clair : ajouter un créateur supplémentaire capable de soulager Edwards.

Dans cette optique, Minnesota s’est déjà renseigné sur Derrick White et souhaite également prolonger Ayo Dosunmu. Mais son ancien coéquipier Josh Giddey représente une option différente.

À seulement 23 ans, l’Australien possède un profil unique grâce à son gabarit (2m00) et à sa capacité à empiler les triple-double. Sous les couleurs des Bulls cette saison, l’ancien meneur du Thunder a compilé 17 points, 9.1 passes et 8.3 rebonds de moyenne en 54 rencontres, tout en affichant des progrès dans le shoot extérieur avec 36,4% de réussite à 3-points.

Julius Randle comme monnaie d’échange ?

Si Giddey n’offre absolument pas les garanties défensives d’un Derrick White, sa vision du jeu et sa polyvalence pourraient parfaitement s’intégrer aux côtés d’Anthony Edwards. Sa capacité à créer pour les autres permettrait également d’apporter de la variété dans l’attaque des Wolves, souvent dépendante des exploits de leur superstar.

Reste à savoir si Chicago est réellement prêt à ouvrir la porte à un transfert. Malgré l’arrivée d’un nouveau président et d’un nouveau GM, Giddey demeure l’un des joueurs les plus productifs et les plus prometteurs de l’effectif. Signé l’été dernier pour quatre ans, il est encore sous contrat pour trois saisons et environ 75 millions de dollars, et Tiago Splitter aura sans doute aussi son mot à dire.

Du côté de Minnesota, la question sera également de déterminer quelle contrepartie proposer. Parmi les gros salaires de l’effectif, Julius Randle apparaît comme le candidat le plus crédible pour équilibrer financièrement une éventuelle transaction, alors que Rudy Gobert, Naz Reid et surtout Jaden McDaniels semblent davantage protégés par la franchise.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31:29 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31:09 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25:08 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.6 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30:15 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 54 32:03 44.8 36.4 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 1.7 1.0 3.6 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.