Triple-double : Josh Giddey dépasse Michael Jordan

Une dizaine de jours après avoir égalé puis doublé Scottie Pippen, Josh Giddey continue d’accrocher des légendes de Chicago à son tableau de chasse, et cette nuit, il a signé son 29e triple-double en carrière. C’est un de plus que Michael Jordan ! Face aux Clippers, le meneur australien des Bulls a compilé 20 points, 11 rebonds et 10 passes, et il faut rappeler qu’il n’a que 23 ans…

Désormais 19e au classement des triple-double en carrière, JOsh Giddey était devenu, en début de saison, le premier joueur des Bulls depuis Michael Jordan (1988/89) à aligner deux triple-doubles consécutifs, et c’est son 11e triple-double de la saison. Seul Nikola Jokic a fait mieux cette saison.

Bientôt le premier chez les Australiens

C’est aussi son quatrième du mois de mars, et il tourne à un triple-double de moyenne ce mois-ci. Le problème, c’est que les Bulls ont subi cette nuit leur 15e défaite en 18 matches, et c’est ce qu’il avait tenu à souligner le soir où il avait dépassé Scottie Pippen.

« Ça fait plaisir… À chaque fois que votre nom est évoqué aux côtés de personnes comme ça, c’est un honneur, et on ne le prend pas pour acquis. Comme je l’ai dit, mes coéquipiers rendent mon travail facile. Ils me mettent dans des positions pour réussir. Mais gagner reste toujours la priorité numéro un. »

Prochaine cible de Josh Giddey, Ben Simmons, pour devenir le numéro 1 des joueurs australiens dans l’exercice. L’ancien meneur des Sixers et des Nets en a compilé 33 en carrière.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31:29 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31:09 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25:08 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.6 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30:15 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 44 31:45 46.1 38.7 76.0 1.3 7.1 8.4 8.8 1.6 1.0 3.7 0.4 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.