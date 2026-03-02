Josh Giddey rejoint Scottie Pippen au niveau des « triple-double »

Josh Giddey n’était plus resté sur un parquet plus de 30 minutes depuis Noël dernier. Face aux Bucks, le meneur des Bulls, touché aux ischio-jambiers et donc à l’infirmerie ces dernières semaines, a pu rester 32 minutes sur le terrain. Et en a profité au maximum.

Le joueur de Chicago a cumulé 20 points (7/14 aux tirs dont 5/11 derrière l’arc), 14 rebonds et 10 passes. Soit son 8e triple-double de la saison, et le 15e sous le maillot des Bulls. Il égale ainsi Scottie Pippen pour le deuxième plus gros total de l’histoire de la franchise !

« C’est flatteur. Enfin, vous me connaissez, je ne pense qu’à la victoire, c’est ma priorité numéro un. Mais chaque fois que votre nom est cité avec des gens comme ça, c’est un honneur et on ne le prend pas pour acquis. Comme je l’ai dit, mes coéquipiers me facilitent la tâche. Ils me mettent dans des conditions idéales pour réussir. Mais gagner reste toujours le plus important », réagit l’Australien dans un discours de circonstance classique.

Celui-ci, au-delà de sa performance, espère en avoir terminé avec les restrictions de minutes. « C’est une question de rythme, il s’agit de retrouver le fil des choses. Jouer ce genre de minutes habituelles aide vraiment un joueur à retrouver son rythme normal », juge-t-il.

Encore du chemin pour rattraper Michael Jordan

Revenu de blessures à la mi-février, il n’avait pas eu le « temps » de signer un nouveau triple-double depuis. En retrouvant des minutes, Josh Giddey pourrait reprendre sa collection et se rapprocher du n°1 de la catégorie de l’histoire des Bulls, Michael Jordan (28).

Et ce à défaut de pouvoir briller collectivement, avec une formation des Bulls qui vient seulement de mettre fin à sa série de 11 défaites de rang (14 revers en 15 matchs). En gagnant face à Milwaukee, Chicago (25v-36d) s’est rapproché de la 11e place. Mais reste à cinq matchs des Hornets (30v-31d), 10e et derniers qualifiés pour le play-in.

« Tout s’est mis en place ce soir, mais maintenant, il s’agit d’enchaîner les matchs et de ne pas laisser une seule rencontre dicter notre manière de jouer. Il faut passer au suivant, et ce sera un test difficile de confirmer face à Oklahoma City », lâche l’Australien sur le match de mardi face à son ancienne équipe.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31:29 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31:09 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25:08 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.6 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30:15 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 40 31:11 45.8 37.2 76.4 1.2 6.9 8.2 8.4 1.6 1.0 3.6 0.4 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.