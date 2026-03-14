Stats & Highlights | Les Clippers et les Knicks enchaînent

NBA – Carton plein pour les favoris, qu’il s’agisse des Pistons et des Knicks à l’Est, ou des Clippers et des Blazers à l’Ouest.
Pas de mauvaise surprise ce soir pour les candidats au titre ou au playoffs. A commencer par les Pistons qui infligent aux Grizzlies (126-110) une 7e défaite de suite. Jalen Duren a signé un énorme match avec 30 points et 13 rebonds, bien aidé par Cade Cunningham (17 points, 15 passes). Detroit a fait la différence dans le troisième quart-temps pour mener 98-84 avant de creuser rapidement l’écart. Les Pistons ont placé sept joueurs à 10 points et plus, dont Marcus Sasser (16). Côté Memphis, Javon Small (23 points) et Ty Jerome (21) ont tenté de limiter les dégâts. A noter que Taj Gibson a fait ses débuts avec les Grizzlies à 40 ans…
Les Knicks ont dominé les Pacers (101-92) grâce aux 29 points et 9 passes de Jalen Brunson et aux 25 points, 8 rebonds de OG Anunoby. Mitchell Robinson a également brillé avec 12 points et un record en carrière de 22 rebonds. Malgré une adresse extérieure limitée (8/28 à trois points), New York a su faire la différence dans le money time avec un 7-0 final. Les Pacers avaient pourtant brièvement pris l’avantage en fin de troisième quart-temps grâce à un tir primé de Aaron Nesmith, avant qu’un buzzer-beater de Jordan Clarkson ne redonne l’avantage aux Knicks. Jarace Walker a mené Indiana avec 18 points et 9 rebonds, mais la franchise concède une 12e défaite consécutive.
On n’arrête plus les Clippers
Les Blazers ont dominé le Jazz (124-114) après avoir effacé un début de match compliqué. Jrue Holiday et Scoot Henderson ont chacun inscrit 25 points, tandis que Donovan Clingan a ajouté 21 points et 15 rebonds. Utah avait pourtant pris un excellent départ (33-15), mais Portland a répondu par un 27-5 pour renverser la rencontre et mener 66-58 à la pause. Le Jazz est revenu à deux points en troisième quart-temps, mais n’a jamais repris l’avantage. Un tir primé de Brice Sensabaugh (31 points) a encore entretenu l’espoir, avant que Holiday et Henderson ne scellent le match derrière l’arc. Avec cette victoire et la défaite des Warriors, Portland revient à une demi-victoire de la 9e place à l’Ouest.
Les Clippers n’ont pas tremblé face aux Bulls (119-108) et enchaînent une quatrième victoire consécutive. Kawhi Leonard a mené les siens avec 28 points, tandis que Bennedict Mathurin en a ajouté 26 et Jordan Miller 14. En face, Josh Giddey a signé un triple-double (20 points, 11 rebonds, 10 passes), mais Chicago n’a pas pu suivre le rythme. Les Bulls, battus la veille par les Lakers, terminent leur série à l’Ouest avec deux défaites consécutives. Pendant ce temps, les Clippers confortent leur 8e place dans la course au play-in de la Conférence Ouest.
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Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).