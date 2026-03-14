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Stats & Highlights | Les Clippers et les Knicks enchaînent

Publié le 14/03/2026 à 7:39 Twitter Facebook

NBA – Carton plein pour les favoris, qu’il s’agisse des Pistons et des Knicks à l’Est, ou des Clippers et des Blazers à l’Ouest.

kawhi leonard clippers

Pas de mauvaise surprise ce soir pour les candidats au titre ou au playoffs. A commencer par les Pistons qui infligent aux Grizzlies (126-110) une 7e défaite de suite. Jalen Duren a signé un énorme match avec 30 points et 13 rebonds, bien aidé par Cade Cunningham (17 points, 15 passes). Detroit a fait la différence dans le troisième quart-temps pour mener 98-84 avant de creuser rapidement l’écart. Les Pistons ont placé sept joueurs à 10 points et plus, dont Marcus Sasser (16). Côté Memphis, Javon Small (23 points) et Ty Jerome (21) ont tenté de limiter les dégâts. A noter que Taj Gibson a fait ses débuts avec les Grizzlies à 40 ans…

Les Knicks ont dominé les Pacers (101-92) grâce aux 29 points et 9 passes de Jalen Brunson et aux 25 points, 8 rebonds de OG Anunoby. Mitchell Robinson a également brillé avec 12 points et un record en carrière de 22 rebonds. Malgré une adresse extérieure limitée (8/28 à trois points), New York a su faire la différence dans le money time avec un 7-0 final. Les Pacers avaient pourtant brièvement pris l’avantage en fin de troisième quart-temps grâce à un tir primé de Aaron Nesmith, avant qu’un buzzer-beater de Jordan Clarkson ne redonne l’avantage aux Knicks. Jarace Walker a mené Indiana avec 18 points et 9 rebonds, mais la franchise concède une 12e défaite consécutive.

On n’arrête plus les Clippers

Les Blazers ont dominé le Jazz (124-114) après avoir effacé un début de match compliqué. Jrue Holiday et Scoot Henderson ont chacun inscrit 25 points, tandis que Donovan Clingan a ajouté 21 points et 15 rebonds. Utah avait pourtant pris un excellent départ (33-15), mais Portland a répondu par un 27-5 pour renverser la rencontre et mener 66-58 à la pause. Le Jazz est revenu à deux points en troisième quart-temps, mais n’a jamais repris l’avantage. Un tir primé de Brice Sensabaugh (31 points) a encore entretenu l’espoir, avant que Holiday et Henderson ne scellent le match derrière l’arc. Avec cette victoire et la défaite des Warriors, Portland revient à une demi-victoire de la 9e place à l’Ouest.

Les Clippers n’ont pas tremblé face aux Bulls (119-108) et enchaînent une quatrième victoire consécutive. Kawhi Leonard a mené les siens avec 28 points, tandis que Bennedict Mathurin en a ajouté 26 et Jordan Miller 14. En face, Josh Giddey a signé un triple-double (20 points, 11 rebonds, 10 passes), mais Chicago n’a pas pu suivre le rythme. Les Bulls, battus la veille par les Lakers, terminent leur série à l’Ouest avec deux défaites consécutives. Pendant ce temps, les Clippers confortent leur 8e place dans la course au play-in de la Conférence Ouest.

Houston – New Orleans
Golden State – Minnesota
Toronto – Phoenix
Dallas – Cleveland

LA Clippers – Chicago 119 – 108

LA Clippers / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 33 8/22 2/6 10/12 2 2 4 3 3 1 2 0 3 28 18
Brook Lopez 31 5/10 1/4 0/0 0 7 7 2 3 0 0 5 4 11 20
Kobe Sanders 26 4/8 3/7 0/0 0 6 6 3 3 1 1 0 2 11 16
Derrick Jones Jr. 33 4/5 1/2 1/2 2 4 6 3 1 2 0 3 10 10 22
Kris Dunn 29 4/11 0/4 0/0 1 3 4 6 0 2 0 0 12 8 13
Bennedict Mathurin 28 10/19 1/5 5/6 1 5 6 2 1 1 2 0 -2 26 23
Jordan Miller 27 6/13 0/1 2/2 1 2 3 3 0 1 1 1 11 14 14
Isaiah Jackson 17 4/5 0/0 0/2 3 4 7 2 1 0 0 2 7 8 16
Nicolas Batum 16 1/3 1/3 0/0 0 3 3 4 1 0 0 1 8 3 9
Total 46/96 9/32 18/24 10 36 46 28 13 8 6 12 119
Chicago Bulls / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tre Jones 30 10/11 0/0 1/1 0 1 1 2 3 0 2 0 -23 21 21
Josh Giddey 39 8/20 4/11 0/0 2 9 11 10 3 2 2 1 -1 20 30
Matas Buzelis 34 6/18 2/10 4/4 3 8 11 2 1 0 2 0 -10 18 17
Leonard Miller 36 6/14 0/5 2/2 1 7 8 3 3 2 0 0 -13 14 19
Nick Richards 30 3/10 1/3 3/4 3 5 8 1 2 0 1 3 -1 10 13
Rob Dillingham 24 5/9 2/3 0/0 2 2 4 4 4 1 3 0 2 12 14
Guerschon Yabusele 20 4/6 3/3 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 -9 11 10
Patrick Williams 23 0/7 0/6 2/2 1 2 3 1 1 0 2 3 3 2 0
Yuki Kawamura 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
Lachlan Olbrich 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 42/95 12/41 12/13 12 36 48 23 19 5 13 7 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET126
MEM110
IND92
NYK101
TOR122
PHO115
HOU107
NOR105
DAL105
CLE138
GSW117
MIN127
POR124
UTH114
LAC119
CHI108

Portland – Utah 1114 – 124

Portland Trail Blazers / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jrue Holiday 32 10/16 4/9 1/2 0 5 5 7 0 0 3 1 10 25 28
Donovan Clingan 35 7/12 1/3 6/6 5 10 15 3 1 2 1 7 20 21 42
Deni Avdija 32 7/9 0/2 3/3 2 4 6 8 3 2 5 1 0 17 27
Jerami Grant 25 3/5 2/4 1/1 1 2 3 0 2 0 4 0 -17 9 6
Toumani Camara 23 2/10 1/7 0/0 0 4 4 3 5 3 1 0 12 5 6
Scoot Henderson 30 8/14 5/7 4/4 1 4 5 3 2 1 5 1 11 25 24
Sidy Cissoko 17 6/10 2/5 0/0 1 3 4 1 1 1 1 1 10 14 16
Matisse Thybulle 15 2/8 2/6 0/0 0 1 1 1 3 4 1 1 0 6 6
Vit Krejci 15 1/3 0/2 0/0 3 0 3 5 1 1 2 0 18 2 7
Blake Wesley 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 0
Kris Murray 14 0/2 0/1 0/0 1 2 3 2 0 1 1 1 -8 0 4
Hansen Yang 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
Total 46/89 17/46 15/16 14 35 49 33 19 15 24 13 124
Utah Jazz / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brice Sensabaugh 29 12/20 6/8 1/1 0 3 3 1 1 2 1 1 -3 31 29
Cody Williams 36 7/17 0/0 5/7 1 6 7 3 4 1 4 0 -4 19 14
Isaiah Collier 30 6/15 0/2 5/6 1 2 3 9 3 2 2 0 4 17 19
Kyle Filipowski 25 4/8 3/5 0/0 0 6 6 5 1 3 1 0 12 11 20
Airious Bailey 7 3/3 2/2 0/0 0 1 1 1 1 1 0 1 16 8 12
Elijah Harkless 30 2/8 2/7 4/6 1 3 4 2 2 2 3 0 -20 10 7
Oscar Tshiebwe 20 4/8 0/0 0/0 2 3 5 1 0 1 0 0 -16 8 11
Andersson Garcia 29 2/6 0/3 2/2 2 1 3 2 4 2 3 0 -11 6 6
Bez Mbeng 34 2/8 0/3 0/0 3 1 4 4 1 2 3 2 -28 4 7
Total 42/93 13/30 17/22 10 26 36 28 17 16 17 4 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET126
MEM110
IND92
NYK101
TOR122
PHO115
HOU107
NOR105
DAL105
CLE138
GSW117
MIN127
POR124
UTH114
LAC119
CHI108

Indiana – New York 92 – 101

Indiana Pacers / 92 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jarace Walker 38 6/14 3/9 3/4 1 8 9 3 4 1 2 0 0 18 20
Aaron Nesmith 34 5/13 1/5 1/1 0 2 2 2 4 1 1 0 -17 12 8
Ivica Zubac 29 5/9 0/0 1/2 1 7 8 1 1 1 2 1 -12 11 15
Andrew Nembhard 32 3/14 0/3 2/2 1 4 5 7 1 2 2 0 -14 8 9
Kobe Brown 30 2/7 0/3 4/5 2 5 7 0 1 0 1 1 4 8 9
T.J. McConnell 20 5/9 0/0 0/0 0 3 3 6 1 0 0 0 1 10 15
Obi Toppin 16 3/6 3/6 0/0 0 4 4 1 3 0 1 0 -12 9 10
Jay Huff 16 3/7 2/6 1/1 0 4 4 0 3 1 0 1 6 9 11
Ben Sheppard 21 2/8 1/5 0/0 2 1 3 1 3 0 1 0 0 5 2
Micah Potter 4 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 2 2
Total 35/89 10/38 12/15 7 39 46 21 21 6 10 3 92
New York Knicks / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Brunson 37 11/25 0/3 7/8 0 5 5 9 3 1 2 0 12 29 27
OG Anunoby 34 8/16 2/4 7/9 1 7 8 5 2 0 2 0 13 25 26
Mitchell Robinson 31 6/10 0/0 0/0 9 13 22 0 2 2 3 2 20 12 31
Mikal Bridges 30 4/9 1/4 2/3 0 4 4 0 1 0 1 0 11 11 8
Landry Shamet 37 2/7 2/7 3/5 0 5 5 0 3 0 0 0 15 9 7
Jordan Clarkson 19 3/9 2/5 0/0 0 2 2 2 3 1 2 1 -4 8 6
Mohamed Diawara 20 2/9 0/3 0/0 1 4 5 1 1 0 0 0 -9 4 3
Pacome Dadiet 6 1/3 1/2 0/0 0 1 1 0 2 0 0 1 -3 3 3
Ariel Hukporti 13 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 3 0 0 0 -8 0 2
Jose Alvarado 13 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 0 -2 0 1
Total 37/88 8/28 19/25 11 42 53 20 22 4 11 4 101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET126
MEM110
IND92
NYK101
TOR122
PHO115
HOU107
NOR105
DAL105
CLE138
GSW117
MIN127
POR124
UTH114
LAC119
CHI108

Detroit – Memphis 126 – 110

Detroit Pistons / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Duren 28 12/15 0/0 6/10 7 6 13 0 2 1 3 2 20 30 36
Cade Cunningham 30 6/11 2/4 3/3 1 7 8 15 3 3 3 0 23 17 35
Marcus Sasser 22 6/11 4/8 0/0 2 1 3 2 2 1 0 0 20 16 17
Duncan Robinson 24 6/8 2/4 0/0 2 4 6 4 3 0 0 0 24 14 22
Javonte Green 21 2/6 2/4 0/0 1 0 1 2 0 3 2 1 19 6 7
Ronald Holland II 17 5/7 0/0 2/2 3 1 4 1 3 0 2 0 -1 12 13
Kevin Huerter 24 4/8 2/6 1/1 0 5 5 2 1 0 1 1 1 11 14
Isaiah Stewart 20 5/10 0/2 0/0 3 1 4 1 1 0 1 1 -2 10 10
Caris LeVert 23 2/10 0/5 0/0 0 1 1 2 0 1 3 0 -10 4 -3
Daniss Jenkins 21 1/4 0/2 2/2 0 4 4 7 2 2 2 0 -10 4 12
Isaac Jones 5 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -3 2 4
Paul Reed 5 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 1 1 1 -1 0 1
Total 50/92 12/35 14/18 19 33 52 36 19 12 18 6 126
Memphis Grizzlies / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ty Jerome 25 8/17 3/7 2/3 0 1 1 3 0 0 3 0 -17 21 12
Cam Spencer 30 7/13 2/5 3/3 1 1 2 5 4 1 0 0 -16 19 21
Olivier-Maxence Prosper 22 7/11 3/6 0/0 1 0 1 1 4 1 2 0 -14 17 14
Taylor Hendricks 30 2/6 0/3 3/5 1 4 5 0 3 2 4 2 6 7 6
Cedric Coward 24 3/8 1/3 0/0 2 1 3 2 3 1 1 0 -17 7 7
Javon Small 23 6/9 4/6 7/7 1 2 3 3 0 2 1 0 1 23 27
DeJon Jarreau 24 2/6 0/2 2/2 2 5 7 3 2 1 3 0 -3 6 10
Tyler Burton 27 1/9 1/5 1/2 2 3 5 1 2 1 2 0 -24 4 0
Taj Gibson 12 1/5 1/2 0/0 2 1 3 0 2 0 0 0 3 3 2
Jahmai Mashack 23 1/5 0/2 1/2 1 2 3 2 0 2 0 0 1 3 5
Total 38/89 15/41 19/24 13 20 33 20 20 11 16 2 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET126
MEM110
IND92
NYK101
TOR122
PHO115
HOU107
NOR105
DAL105
CLE138
GSW117
MIN127
POR124
UTH114
LAC119
CHI108

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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