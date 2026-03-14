Stats & Highlights | Les Clippers et les Knicks enchaînent

Pas de mauvaise surprise ce soir pour les candidats au titre ou au playoffs. A commencer par les Pistons qui infligent aux Grizzlies (126-110) une 7e défaite de suite. Jalen Duren a signé un énorme match avec 30 points et 13 rebonds, bien aidé par Cade Cunningham (17 points, 15 passes). Detroit a fait la différence dans le troisième quart-temps pour mener 98-84 avant de creuser rapidement l’écart. Les Pistons ont placé sept joueurs à 10 points et plus, dont Marcus Sasser (16). Côté Memphis, Javon Small (23 points) et Ty Jerome (21) ont tenté de limiter les dégâts. A noter que Taj Gibson a fait ses débuts avec les Grizzlies à 40 ans…

Les Knicks ont dominé les Pacers (101-92) grâce aux 29 points et 9 passes de Jalen Brunson et aux 25 points, 8 rebonds de OG Anunoby. Mitchell Robinson a également brillé avec 12 points et un record en carrière de 22 rebonds. Malgré une adresse extérieure limitée (8/28 à trois points), New York a su faire la différence dans le money time avec un 7-0 final. Les Pacers avaient pourtant brièvement pris l’avantage en fin de troisième quart-temps grâce à un tir primé de Aaron Nesmith, avant qu’un buzzer-beater de Jordan Clarkson ne redonne l’avantage aux Knicks. Jarace Walker a mené Indiana avec 18 points et 9 rebonds, mais la franchise concède une 12e défaite consécutive.

On n’arrête plus les Clippers

Les Blazers ont dominé le Jazz (124-114) après avoir effacé un début de match compliqué. Jrue Holiday et Scoot Henderson ont chacun inscrit 25 points, tandis que Donovan Clingan a ajouté 21 points et 15 rebonds. Utah avait pourtant pris un excellent départ (33-15), mais Portland a répondu par un 27-5 pour renverser la rencontre et mener 66-58 à la pause. Le Jazz est revenu à deux points en troisième quart-temps, mais n’a jamais repris l’avantage. Un tir primé de Brice Sensabaugh (31 points) a encore entretenu l’espoir, avant que Holiday et Henderson ne scellent le match derrière l’arc. Avec cette victoire et la défaite des Warriors, Portland revient à une demi-victoire de la 9e place à l’Ouest.

Les Clippers n’ont pas tremblé face aux Bulls (119-108) et enchaînent une quatrième victoire consécutive. Kawhi Leonard a mené les siens avec 28 points, tandis que Bennedict Mathurin en a ajouté 26 et Jordan Miller 14. En face, Josh Giddey a signé un triple-double (20 points, 11 rebonds, 10 passes), mais Chicago n’a pas pu suivre le rythme. Les Bulls, battus la veille par les Lakers, terminent leur série à l’Ouest avec deux défaites consécutives. Pendant ce temps, les Clippers confortent leur 8e place dans la course au play-in de la Conférence Ouest.

LA Clippers – Chicago 119 – 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 126 MEM 110 IND 92 NYK 101 TOR 122 PHO 115 HOU 107 NOR 105 DAL 105 CLE 138 GSW 117 MIN 127 POR 124 UTH 114 LAC 119 CHI 108

Portland – Utah 1114 – 124

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DET 126 MEM 110 IND 92 NYK 101 TOR 122 PHO 115 HOU 107 NOR 105 DAL 105 CLE 138 GSW 117 MIN 127 POR 124 UTH 114 LAC 119 CHI 108

Indiana – New York 92 – 101

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DET 126 MEM 110 IND 92 NYK 101 TOR 122 PHO 115 HOU 107 NOR 105 DAL 105 CLE 138 GSW 117 MIN 127 POR 124 UTH 114 LAC 119 CHI 108

Detroit – Memphis 126 – 110

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