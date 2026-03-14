Sans trembler, les Cavaliers d’Evan Mobley giflent les Mavericks

Avant de se retrouver dimanche après-midi, à Cleveland cette fois-ci, les Mavericks et les Cavaliers se retrouvaient d’abord à Dallas ce vendredi.

Un match que les Cavaliers ont débuté sur les chapeaux de roue, dans le sillage d’un Evan Mobley incontrôlable dans la peinture et déjà à 16 points après un quart-temps. L’écart s’élève, lui, à +17 et c’est en abreuvant de ballons leur DPOY 2025, tout en faisant mouche à 3-points avec leurs remplaçants, que les coéquipiers de Donovan Mitchell et James Harden se sont vite détachés.

Les Mavericks ont attendu le deuxième quart-temps pour réagir, par l’intermédiaire de Naji Marshall, sauf que leur « run » (9-0) a été rendu dans la foulée par des pénétrations Donovan Mitchell qui, avec James Harden, s’est ensuite chargé de remettre le cuir à l’intérieur pour Evan Mobley. Et regagner les vestiaires en contrôle et toujours à +17.

Clairement, le trio Mobley – Harden – Mitchell est inarrêtable offensivement, les paniers s’accumulant de loin comme de près, face à une défense texane en perdition. Cooper Flagg a beau se réveiller de l’autre côté, il est bien trop seul et ne peut rien face à cette armada venue tout droit de l’Ohio. Un énième « run » de « Spida », agressif vers le cercle, place l’écart au-delà de la vingtaine. Vous avez dit « game over » ?

Car le dernier acte ne sert donc qu’à valider ce succès autoritaire de Cleveland, qui peut aussi se réjouir de la nouvelle très bonne performance de Keon Ellis, inséré dans le cinq de départ en l’absence de Sam Merrill. Une piste à considérer pour la fin de saison ?

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Evan Mobley s’est gavé. Auteur de son meilleur match de la saison, Evan Mobley est sans doute la clé de la fin de saison des Cavaliers et, lorsqu’il joue à ce niveau-là tout en étant autant alimenté par la paire James Harden – Donovan Mitchell, les Cavs ne sont vraiment pas la même équipe. Surtout quand Keon Ellis, dans l’ombre, apporte aussi positivement. Typiquement le genre de rencontre où tout a fonctionné côté Cleveland, ce ne sont pas les stats qui diront l’inverse, et il faudra confirmer dans deux jours contre ces mêmes Mavericks. Quant à eux appelés à se montrer plus concernés en défense.

– Cleveland garde le rythme. Toujours 4e, mais désireux de se rapprocher des Knicks et des Celtics, voire même des Pistons, les Cavaliers vont tenter de relancer une série positive après avoir connu une période post-All-Star Break mitigée. Leur calendrier étant abordable, avec encore Dallas, puis Milwaukee, Chicago et New Orleans au menu d’ici la semaine prochaine, c’est l’occasion rêvée de mettre la pression sur le trio de tête à l’Est. D’autant que Jarrett Allen, Sam Merrill, Tyrese Proctor et surtout Max Strus sont proches de rejouer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.