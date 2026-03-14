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Sans trembler, les Cavaliers d’Evan Mobley giflent les Mavericks

Publié le 14/03/2026 à 6:23 Twitter Facebook

Avec un excellent match du trio Evan Mobley – James Harden – Donovan Mitchell, Cleveland vient s’imposer avec autorité à Dallas (105-138).

Avant de se retrouver dimanche après-midi, à Cleveland cette fois-ci, les Mavericks et les Cavaliers se retrouvaient d’abord à Dallas ce vendredi.

Un match que les Cavaliers ont débuté sur les chapeaux de roue, dans le sillage d’un Evan Mobley incontrôlable dans la peinture et déjà à 16 points après un quart-temps. L’écart s’élève, lui, à +17 et c’est en abreuvant de ballons leur DPOY 2025, tout en faisant mouche à 3-points avec leurs remplaçants, que les coéquipiers de Donovan Mitchell et James Harden se sont vite détachés.

Les Mavericks ont attendu le deuxième quart-temps pour réagir, par l’intermédiaire de Naji Marshall, sauf que leur « run » (9-0) a été rendu dans la foulée par des pénétrations Donovan Mitchell qui, avec James Harden, s’est ensuite chargé de remettre le cuir à l’intérieur pour Evan Mobley. Et regagner les vestiaires en contrôle et toujours à +17.

Clairement, le trio Mobley – Harden – Mitchell est inarrêtable offensivement, les paniers s’accumulant de loin comme de près, face à une défense texane en perdition. Cooper Flagg a beau se réveiller de l’autre côté, il est bien trop seul et ne peut rien face à cette armada venue tout droit de l’Ohio. Un énième « run » de « Spida », agressif vers le cercle, place l’écart au-delà de la vingtaine. Vous avez dit « game over » ?

Car le dernier acte ne sert donc qu’à valider ce succès autoritaire de Cleveland, qui peut aussi se réjouir de la nouvelle très bonne performance de Keon Ellis, inséré dans le cinq de départ en l’absence de Sam Merrill. Une piste à considérer pour la fin de saison ?

CE QU’IL FAUT RETENIR

Evan Mobley s’est gavé. Auteur de son meilleur match de la saison, Evan Mobley est sans doute la clé de la fin de saison des Cavaliers et, lorsqu’il joue à ce niveau-là tout en étant autant alimenté par la paire James Harden – Donovan Mitchell, les Cavs ne sont vraiment pas la même équipe. Surtout quand Keon Ellis, dans l’ombre, apporte aussi positivement. Typiquement le genre de rencontre où tout a fonctionné côté Cleveland, ce ne sont pas les stats qui diront l’inverse, et il faudra confirmer dans deux jours contre ces mêmes Mavericks. Quant à eux appelés à se montrer plus concernés en défense.

Cleveland garde le rythme. Toujours 4e, mais désireux de se rapprocher des Knicks et des Celtics, voire même des Pistons, les Cavaliers vont tenter de relancer une série positive après avoir connu une période post-All-Star Break mitigée. Leur calendrier étant abordable, avec encore Dallas, puis Milwaukee, Chicago et New Orleans au menu d’ici la semaine prochaine, c’est l’occasion rêvée de mettre la pression sur le trio de tête à l’Est. D’autant que Jarrett Allen, Sam Merrill, Tyrese Proctor et surtout Max Strus sont proches de rejouer.

Dallas Mavericks / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cooper Flagg 29 8/16 1/3 8/8 0 4 4 5 0 0 3 0 -5 25 23
Naji Marshall 27 7/12 2/4 1/4 3 4 7 3 0 1 2 0 -17 17 18
Max Christie 27 4/8 2/6 2/2 0 0 0 0 2 0 1 0 -9 12 7
Ryan Nembhard 27 3/7 2/4 0/0 0 4 4 9 3 0 1 0 -8 8 16
Marvin Bagley III 27 2/5 0/1 0/0 1 3 4 0 1 0 2 1 -9 4 4
Brandon Williams 21 3/8 2/3 4/5 0 3 3 3 2 0 3 1 -25 12 10
Dwight Powell 21 4/5 0/0 3/3 5 6 11 2 3 2 1 0 -24 11 24
Klay Thompson 16 3/11 0/5 0/0 2 0 2 1 1 0 0 0 -27 6 1
Khris Middleton 17 2/6 0/1 0/0 0 2 2 1 1 0 2 0 -12 4 1
Caleb Martin 16 1/5 0/3 2/2 1 0 1 2 0 1 1 1 -25 4 4
AJ Johnson 6 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -2 2 4
Tyler Smith 6 0/3 0/3 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2 0 -3
Total 38/87 9/33 20/24 12 28 40 27 14 4 17 3 105
Cleveland Cavaliers / 138 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Evan Mobley 23 12/15 2/4 3/7 2 5 7 2 4 1 2 0 12 29 30
Donovan Mitchell 29 11/16 1/4 1/1 0 2 2 8 0 2 2 0 6 24 29
James Harden 29 6/11 3/7 2/2 0 7 7 7 0 1 4 0 27 17 23
Keon Ellis 26 5/9 3/5 0/0 1 2 3 1 1 1 1 2 14 13 15
Dean Wade 17 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 2 1 0 0 13 3 4
Thomas Bryant 22 4/5 1/2 2/2 1 3 4 0 2 2 0 2 15 11 18
Dennis Schroder 21 3/8 2/4 0/0 0 5 5 6 3 1 0 0 20 8 15
Nae'Qwan Tomlin 17 4/7 0/3 0/1 1 1 2 1 3 1 2 0 15 8 6
Jaylon Tyson 20 3/6 2/3 0/0 0 3 3 2 4 0 2 0 16 8 8
Larry Nance Jr. 7 2/2 2/2 0/0 2 2 4 1 1 0 0 0 5 6 11
Craig Porter 15 2/2 1/1 0/0 1 3 4 1 0 1 0 0 12 5 11
Riley Minix 7 2/3 0/1 0/0 1 2 3 2 1 0 0 0 5 4 8
Tristan Enaruna 7 1/5 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 2 -1
Total 56/91 18/38 8/13 9 36 45 32 22 12 14 4 138

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET126
MEM110
IND92
NYK101
TOR122
PHO115
HOU107
NOR105
DAL105
CLE138
GSW117
MIN127
POR124
UTH114
LAC119
CHI108

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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