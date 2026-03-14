Les Raptors résistent au tandem Booker-Green

Malgré une grosse adresse extérieure de Jalen Green et les points habituels de Devin Booker, les Suns ont fini par céder dans le dernier quart-temps face aux Raptors (122-115).

Les Suns avaient difficilement débuté la rencontre, visiblement encore marqués par leur match de la veille contre les Pacers. Toronto en profite pour attaquer le cercle et prendre les devants grâce à Brandon Ingram et Jakob Poeltl. Phoenix réagit toutefois rapidement : Jalen Green enchaîne trois tirs à 3-points dans les premières minutes et relance son équipe.

Les deux équipes se rendent ensuite coup pour coup dans un premier quart-temps marqué par de nombreux passages sur la ligne des lancers francs. Les Raptors virent légèrement en tête après douze minutes (30-28), malgré le travail de l’ombre de Jordan Goodwin au rebond.

Phoenix change de rythme dans le deuxième quart-temps. L’adresse extérieure de Green, mais aussi Haywood Highsmith et Grayson Allen permet aux Suns de prendre quelques longueurs d’avance. Les rookies se mettent également en évidence, notamment Rasheer Fleming qui enchaîne contres spectaculaires et tir à 3-points. Malgré tout, Brandon Ingram maintient Toronto au contact et les Suns ne mènent que de trois points à la pause (62-59), portés par les 19 points et déjà cinq tirs primés de Green.

Au retour des vestiaires, Phoenix continue sur sa lancée. Booker et Green portent l’attaque tandis que Royce O’Neale apporte sa contribution. Mais les Raptors restent au contact grâce à l’efficacité d’Ingram et aux points dans la raquette, notamment de Sandro Mamukelashvili. Booker conclut finalement le troisième quart-temps par un tir à mi-distance au buzzer pour donner six points d’avance aux Suns (92-86).

Les Suns retournés comme des crêpes

Dans le dernier quart-temps, Phoenix semble un moment en contrôle et prend jusqu’à dix points d’avance (105-95). Mais Toronto ne lâche pas. RJ Barrett lance la remontée et un 13-2 permet aux Raptors d’effacer leur retard pour reprendre l’avantage à un peu plus de trois minutes de la fin.

Les Suns tentent de réagir, notamment grâce à un 3-points d’O’Neale, mais l’attaque se grippe au pire moment. En fin de match, Scottie Barnes contre une tentative de dunk de Green, permettant à Barrett de filer marquer de l’autre côté pour creuser l’écart. Ingram, auteur de 36 points, ajoute encore un panier pour sécuriser la victoire (122-115).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série. Après quatre succès de rang, les Suns (39v-28d) voient les Wolves (41v-26d) s’échapper à nouveau dans la lutte pour la 6e place. Et il va leur falloir regarder dans leurs rétroviseurs puisque les Clippers (34v-32d) ont dominé les Bulls, et qu’ils n’ont pas dit leur dernier mot pour accrocher la 7e place, synonyme d’avantage du terrain pendant tout le «play-in».

– Les Raptors s’accrochent. Comme les Suns, les Raptors (37v-29d) sont 7e, et comme les Suns, les partenaires de RJ Barrett sont tout proches de la 6e place, détenue par le Heat (38v-29d). A l’Est, quatre équipes se tiennent en trois défaites, de la 4e place (Cleveland) à la 7e place (Toronto).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.