Anthony Edwards (42 points) relance les Wolves à Golden State

Tous deux sur une série de trois défaites de suite, les Warriors et les Timberwolves démarrent le match avec beaucoup de maladresse. Les deux équipes sont sous la barre des 40 % de réussite aux tirs. Les 15 points du duo Brandin Podziemski (25 points, 9 rebonds) – Kristaps Porzingis (20 points) permettent à Golden State de rester au contact, alors qu’Anthony Edwards et Rudy Gobert (18 points, 9 rebonds) font 11/12 aux lancers francs dans le premier quart-temps (31-28).

Comme souvent depuis l’absence prolongée de Stephen Curry, l’attaque de Golden State finit par boire la tasse. Bones Hyland (11 points) et Naz Reid (12 points) en profitent alors pour lancer un 17-4 qui met les Wolves à +15 (54-39). À son retour sur le terrain, Anthony Edwards ne fait pas de quartier. Il marque 11 points en quatre minutes et Minnesota rentre aux vestiaires avec plus de vingt points d’avance (69-48).

Les Warriors trouvent leur second souffle

« Ant Man » continue son festival dans le troisième quart-temps et un tir à 3 points d’Ayo Dosunmu (12 points, 8 rebonds, 7 passes) continue d’alourdir l’addition (90-66). Les hommes de Chris Finch se voient alors peut-être trop beaux. Ils enchaînent les balles perdues et Golden State s’engouffre dans la brèche. Brandin Podziemski, Kristaps Porzingis et un Gary Payton II (12 points) toujours aussi actif mènent un 21-10 qui relance le match (100-87).

Maladroit jusqu’ici, c’est Gui Santos (17 points, 8 passes) qui règle la mire et marque 11 des 15 premiers points de Golden State dans le dernier quart-temps pour mettre la pression sur Minnesota (109-102). C’est le moment choisi par Anthony Edwards pour prendre les choses en main. Il marque deux tirs primés de suite pour stopper net la tentative de hold-up des Warriors et mettre fin à la série de trois défaites consécutives de son équipe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Monsieur Propre déguisé en Anthony Edwards. Pas en rythme en début de match (1/4 aux tirs), Anthony Edwards est allé chercher six lancers francs pour voir la balle rentrer dans le panier. Et c’était exactement ce que le docteur lui aurait conseillé. Lors des trois derniers quart-temps, il a marqué 33 points à 12/18 aux tirs ! C’est avec deux tirs à 3-points difficiles en milieu de dernière période qu’il a évité aux Wolves de se faire braquer. Déconcertant de facilité, Anthony Edwards est sur sa propre planète.

– Ayo Dosonmu, le facteur X. Déjà bien à l’aise dans le système de Chris Finch, Ayo Dosonmu se transforme doucement mais sûrement en couteau-suisse pour le deuxième cinq de Minnesota. Cette nuit, il a été omniprésent (12 points, 8 rebonds, 7 passes) et efficace (5/8 aux tirs). Il amène du sang-froid à un effectif qui peut par moment s’enflammer. Sa présence a également permis à Naz Reid et Bones Hyland de briller dans leur rôle de scoreur en sortie de banc.

– Draymond Green absent de dernière minute, Al Horford et Quinten Post limités. Alors qu’il devait tenir sa place cette nuit face aux Wolves, Draymond Green a dû renoncer à cause de douleurs aux lombaires. Steve Kerr a alors opté pour le duo Al Horford – Kristaps Porzingis pour débuter la rencontre, la première titularisation du Letton. Al Horford n’a totuefois joué que cinq minutes avant de ressentir une gêne au mollet. Quinten Post n’a lui pas joué en deuxième mi-temps alors qu’il était incertain avant le match. Kristaps Porzingis a lui été performant mais avec un temps de jeu toujours limité par le staff médical : il n’a joué que deux minutes en dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.