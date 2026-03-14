Les Rockets miraculés face aux Pelicans

Malgré une grande performance de Dejounte Murray, les Pelicans ont fini par s’incliner 107-105 sur le parquet des Rockets. Ils menaient pourtant de quatre points à 32 secondes de la fin…

La rencontre est longtemps restée indécise. En l’absence d’Alperen Sengun, Houston s’appuie notamment sur l’efficacité de Kevin Durant, qui retrouve son adresse deux jours après une sortie difficile à Denver. L’ailier All-Star inscrit 32 points à 13/24 au tir, tout en ajoutant 6 rebonds et 5 passes. À ses côtés, Amen Thompson compile 23 points et 12 rebonds tandis que Reed Sheppard (18 points) et Jabari Smith Jr. (16 points) participent à l’effort offensif.

En face, les Pelicans peuvent compter sur un Murray incandescent. De retour cette saison après sa rupture du tendon d’Achille, le meneur signe son meilleur match avec la franchise : 35 points à 14/18 au tir, dont 4/5 à 3-points.

Jabari Smith Jr. fait très mal

La fin de match bascule dans la dernière minute. Après une interception suivie d’un lay-up de Dejounte Murray, New Orleans passe devant 102-100 à un peu plus d’une minute de la fin. Zion Williamson ajoute ensuite deux lancers-francs pour donner quatre points d’avance aux visiteurs (104-100) à 32 secondes du terme.

Houston réagit immédiatement : Jabari Smith Jr. inscrit un tir primé pour relancer les Rockets (104-103). Sur la remise en jeu suivante, Murray marche sur la ligne de touche sous la pression de Thompson et perd le ballon.

Les Rockets en profitent. Bien écarté par ses coéquipiers, Durant attaque sur la droite et s’arrête près de l’aile pour inscrire un tir à mi-distance à 8 secondes de la fin. Ils donnent alors l’avantage à Houston (105-104), mais les Pelicans ont la dernière possession. Sauf que Zion Williamson et Herb Jones perdent le ballon sur la remise en jeu suivante ! Envoyé sur la ligne, Durant transforme ses deux lancers-francs pour sécuriser la victoire (107-104).

New Orleans obtient une ultime opportunité après un lancer-franc volontairement manqué de Dejounte Murray, mais le tir à 3-points en déséquilibre de Trey Murphy III au buzzer ne trouve pas la cible.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets regrimpent sur le podium. Avec ce succès, Houston (41v-25d) reprend possession de la troisième place de la conférence Ouest, tandis que New Orleans (22v-46d) voit sa petite série de deux succès d’affilée s’arrêter.

– Amen Thompson confirme. Le frère d’Ausar poursuit son excellent mois de mars avec 23 points, 12 rebonds et 8 passes. Comme souvent ces derniers temps, il est le meilleur joueur de Houston au plus/minus (+11). Les équipes continuent de lui laisser de l’espace derrière l’arc, en raison de son tir extérieur encore irrégulier. New Orleans a fait de même, mais Thompson les a punis avec deux tirs primés réussis sur trois tentatives. Il en est à 5/8 à 3-points ce mois-ci, un petit échantillon mais encourageant.

– Balle perdue litigieuse. Dans les dernières secondes, après un temps-mort, les Pelicans ont perdu le ballon sur la remise en jeu lorsque Dejounte Murray a marché sur la ligne de touche. Il semblait pourtant avoir été victime d’une faute avant de sortir du terrain, mais les arbitres n’ont rien sifflé…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.