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Les Rockets miraculés face aux Pelicans

Publié le 14/03/2026 à 6:55 Twitter Facebook

NBA – Menés de quatre points dans la dernière minute, les Rockets profitent de deux balles perdues pour finalement s’imposer 107-105 face aux Pelicans.

rockets pelicansMalgré une grande performance de Dejounte Murray, les Pelicans ont fini par s’incliner 107-105 sur le parquet des Rockets. Ils menaient pourtant de quatre points à 32 secondes de la fin…

La rencontre est longtemps restée indécise. En l’absence d’Alperen Sengun, Houston s’appuie notamment sur l’efficacité de Kevin Durant, qui retrouve son adresse deux jours après une sortie difficile à Denver. L’ailier All-Star inscrit 32 points à 13/24 au tir, tout en ajoutant 6 rebonds et 5 passes. À ses côtés, Amen Thompson compile 23 points et 12 rebonds tandis que Reed Sheppard (18 points) et Jabari Smith Jr. (16 points) participent à l’effort offensif.

En face, les Pelicans peuvent compter sur un Murray incandescent. De retour cette saison après sa rupture du tendon d’Achille, le meneur signe son meilleur match avec la franchise : 35 points à 14/18 au tir, dont 4/5 à 3-points.

Jabari Smith Jr. fait très mal

La fin de match bascule dans la dernière minute. Après une interception suivie d’un lay-up de Dejounte Murray, New Orleans passe devant 102-100 à un peu plus d’une minute de la fin. Zion Williamson ajoute ensuite deux lancers-francs pour donner quatre points d’avance aux visiteurs (104-100) à 32 secondes du terme.

Houston réagit immédiatement : Jabari Smith Jr. inscrit un tir primé pour relancer les Rockets (104-103). Sur la remise en jeu suivante, Murray marche sur la ligne de touche sous la pression de Thompson et perd le ballon.

Les Rockets en profitent. Bien écarté par ses coéquipiers, Durant attaque sur la droite et s’arrête près de l’aile pour inscrire un tir à mi-distance à 8 secondes de la fin. Ils donnent alors l’avantage à Houston (105-104), mais les Pelicans ont la dernière possession. Sauf que Zion Williamson et Herb Jones perdent le ballon sur la remise en jeu suivante ! Envoyé sur la ligne, Durant transforme ses deux lancers-francs pour sécuriser la victoire (107-104).

New Orleans obtient une ultime opportunité après un lancer-franc volontairement manqué de Dejounte Murray, mais le tir à 3-points en déséquilibre de Trey Murphy III au buzzer ne trouve pas la cible.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Rockets regrimpent sur le podium. Avec ce succès, Houston (41v-25d) reprend possession de la troisième place de la conférence Ouest, tandis que New Orleans (22v-46d) voit sa petite série de deux succès d’affilée s’arrêter.

Amen Thompson confirme. Le frère d’Ausar poursuit son excellent mois de mars avec 23 points, 12 rebonds et 8 passes. Comme souvent ces derniers temps, il est le meilleur joueur de Houston au plus/minus (+11). Les équipes continuent de lui laisser de l’espace derrière l’arc, en raison de son tir extérieur encore irrégulier. New Orleans a fait de même, mais Thompson les a punis avec deux tirs primés réussis sur trois tentatives. Il en est à 5/8 à 3-points ce mois-ci, un petit échantillon mais encourageant.

Balle perdue litigieuse. Dans les dernières secondes, après un temps-mort, les Pelicans ont perdu le ballon sur la remise en jeu lorsque Dejounte Murray a marché sur la ligne de touche. Il semblait pourtant avoir été victime d’une faute avant de sortir du terrain, mais les arbitres n’ont rien sifflé…

Houston Rockets / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 40 13/24 3/7 3/4 1 5 6 5 0 1 1 1 -1 32 32
Amen Thompson 40 7/15 2/3 7/8 6 6 12 8 4 1 4 0 11 23 31
Jabari Smith Jr. 38 6/16 3/10 1/1 1 4 5 3 4 1 1 1 4 16 15
Tari Eason 19 2/11 0/3 0/0 3 5 8 0 3 1 3 0 0 4 1
Dorian Finney-Smith 27 0/3 0/3 0/0 2 2 4 2 2 2 0 1 5 0 6
Reed Sheppard 32 6/14 5/11 1/2 0 5 5 3 2 1 2 1 -1 18 17
Clint Capela 22 4/6 0/0 1/2 3 2 5 2 4 1 1 4 -5 9 17
Josh Okogie 13 1/2 1/2 0/0 0 4 4 2 0 0 0 0 4 3 8
Jeff Green 9 1/3 0/2 0/0 2 1 3 0 2 0 0 0 -7 2 3
Total 40/94 14/41 13/17 18 34 52 25 21 8 12 8 107
New Orleans Pelicans / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Dejounte Murray 31 14/18 4/5 3/5 0 7 7 4 3 1 2 0 19 35 39
Zion Williamson 34 7/10 0/0 7/9 1 4 5 1 1 0 2 2 -3 21 22
Trey Murphy III 37 5/15 3/8 1/2 2 4 6 7 3 0 4 0 7 14 12
Herbert Jones 35 2/12 1/7 3/5 5 4 9 3 5 3 2 0 3 8 9
Saddiq Bey 30 2/11 0/4 1/1 2 3 5 1 2 2 1 0 -15 5 3
Jeremiah Fears 13 3/9 3/5 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 -11 9 3
Karlo Matkovic 22 3/3 2/2 0/0 1 3 4 2 2 0 0 2 0 8 16
Yves Missi 26 1/3 0/0 3/4 2 5 7 0 2 1 0 1 1 5 11
Derik Queen 12 0/3 0/1 0/0 1 3 4 1 0 0 1 1 -11 0 2
Total 37/84 13/32 18/26 15 33 48 19 19 7 13 6 105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET126
MEM110
IND92
NYK101
TOR122
PHO115
HOU107
NOR105
DAL105
CLE138
GSW117
MIN127
POR124
UTH114
LAC119
CHI108

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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