De retour sur les parquets, Dejounte Murray est « affamé »

Dans la confrérie des grands blessés, des victimes d’une rupture du tendon d’Achille de la saison 2024/25, Dejounte Murray fut l’un des premiers touchés et aussi le plus oublié, puisque Damian Lillard, Jayson Tatum et Tyrese Haliburton ont chacun été touchés pendant les playoffs, et à quelques semaines d’intervalle, ce qui a davantage marqué les esprits.

Le meneur de jeu des Pelicans, lui, s’était blessé le 31 janvier 2025, en plein milieu d’une saison catastrophique de New Orleans. Treize mois plus tard, il en a terminé avec son chemin de croix et a retrouvé les parquets face aux Warriors.

« J’ai traversé beaucoup d’épreuves. J’ai bombé le torse, gardé la tête haute et le sourire. Je suis prêt à voir où ça va me mener », dit-il après avoir passé 25 minutes auprès de ses coéquipiers.

Dejounte Murray a compilé 13 points à 5/11 au shoot et 3 passes, mais aussi 5 ballons perdus, signe évident d’un manque de rythme. « Il est capable de garder tout le monde impliqué même quand on est frustré », glisse Zion Williamson.

« Il semblait être le même qu’avant, comme s’il n’avait rien manqué », juge son entraîneur, James Borrego. « Pour un premier match, je l’ai senti présent des deux côtés du terrain. Il a été fantastique. Je suis vraiment fier et heureux pour lui. »

Pour ne rien gâcher, les Pelicans ont gagné et les joueurs ont pu fêter dignement le retour de leur coéquipier. Mais plus que le geste du groupe, l’ancien d’Atlanta est surtout concentré sur la suite. « C’était cool mais je suis prêt pour le prochain match », assure-t-il alors qu’il reste 23 rencontres à jouer. « J’ai faim. Je suis affamé. »

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SA 38 8:28 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SA 81 21:31 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SA 66 25:34 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SA 67 31:56 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7 2021-22 SA 68 34:48 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1 2022-23 ATL 74 36:24 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 35:41 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 2024-25 NO 31 32:39 39.3 29.9 82.3 0.5 5.9 6.5 7.4 2.0 2.0 3.4 0.4 17.5 2025-26 NO 1 25:00 45.5 25.0 100.0 0.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 5.0 0.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.