Avec un Dejounte Murray décisif, les Pelicans surprennent les Warriors

NBA – Dans un match de pauvre qualité (25% à 3-points et 39 ballons perdus), les Pelicans sont venus à bout des Warriors grâce à un 12-2 en dernier quart-temps (113-109) !

dejounte murrayPour le retour à la compétition de Dejounte Murray (13 points), les Pelicans ont sauté à la gorge de Warriors maladroits et gaspilleurs (31 % de réussite aux tirs et 13 ballons perdus à la pause). Le duo Zion Williamson (26 points, 6 rebonds) – Saddiq Bey (18 points, 6 rebonds) donne jusqu’à 14 points d’avance à son équipe (31-17), mais la fin de la première mi-temps se transforme en guerre de tranchées. Moses Moody (24 points) et De’Anthony Melton (28 points) en font assez pour garder Golden State en embuscade (46-39).

Les deux joueurs continuent sur leur lancée au retour des vestiaires. Les Dubs passent en défense de zone et entament le troisième quart-temps sur un 24-13 pour prendre l’avantage (63-59). Il faut huit minutes aux Pelicans pour trouver la parade. Le rookie Derik Queen (8 points, 7 rebonds) relance la machine et une interception suivie d’un dunk de Karlo Matkovic (10 points, 8 rebonds) leur donnent cinq points d’avance avant la dernière période (77-72).

Les Pelicans tiennent bon

Un tir primé de Jordan Poole (12 points) enfonce le clou, mais le trio De’Anthony Melton – Gui Santos (15 points, 12 rebonds) – Draymond Green (11 points, 7 rebonds, 6 passes) ramène Golden State à hauteur des Pelicans (82-82). Comme en premier quart-temps, c’est la paire Williamson – Bey qui fait la différence.

Avec des Warriors toujours maladroits de loin, La Nouvelle-Orléans leur inflige un 12-2 pour prendre dix points d’avance (99-89). De’Anthony Melton tente alors le tout pour le tout, mais c’est le revenant Dejounte Murray qui tue le match avec un lay-up et deux lancers-francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Retour victorieux pour Dejounte Murray. Treize mois après sa rupture du tendon d’Achille, Dejounte Murray a refoulé les parquets NBA cette nuit. Face aux Warriors, Murray a marqué 13 points à 5/11 aux tirs en 25 minutes de jeu. Il a perdu 5 ballons mais a été décisif en fin de match. Le meneur revient alors que le GM et le coach qui sont allés le chercher à Atlanta ne sont plus en place.

Zion Williamson se montre. Meilleur marqueur de son équipe, l’ancien numéro 1 de la Draft était beaucoup trop puissant pour des Warriors toujours décimés. Il a fallu une défense de zone pour ralentir Williamson mais ce dernier a marqué 10 de ses 26 points en dernier quart temps pour permettre aux Pelicans de faire la différence.

Les Warriors en dents de scie. Sur un nuage contre les Nuggets deux jours plus tôt, les hommes de Steve Kerr ont entamé leur face à face avec les Pelicans sans la moindre intensité. Ils n’ont jamais réussi à trouver le rythme, terminant la rencontre à 11/45 à 3-points et perdant 21 ballons. À l’exception de Moses Moody et de De’Anthony Melton, les Warriors ont passé la majorité de la rencontre à côté de la plaque.

