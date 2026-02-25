Avec un Dejounte Murray décisif, les Pelicans surprennent les Warriors

Pour le retour à la compétition de Dejounte Murray (13 points), les Pelicans ont sauté à la gorge de Warriors maladroits et gaspilleurs (31 % de réussite aux tirs et 13 ballons perdus à la pause). Le duo Zion Williamson (26 points, 6 rebonds) – Saddiq Bey (18 points, 6 rebonds) donne jusqu’à 14 points d’avance à son équipe (31-17), mais la fin de la première mi-temps se transforme en guerre de tranchées. Moses Moody (24 points) et De’Anthony Melton (28 points) en font assez pour garder Golden State en embuscade (46-39).

Les deux joueurs continuent sur leur lancée au retour des vestiaires. Les Dubs passent en défense de zone et entament le troisième quart-temps sur un 24-13 pour prendre l’avantage (63-59). Il faut huit minutes aux Pelicans pour trouver la parade. Le rookie Derik Queen (8 points, 7 rebonds) relance la machine et une interception suivie d’un dunk de Karlo Matkovic (10 points, 8 rebonds) leur donnent cinq points d’avance avant la dernière période (77-72).

Les Pelicans tiennent bon

Un tir primé de Jordan Poole (12 points) enfonce le clou, mais le trio De’Anthony Melton – Gui Santos (15 points, 12 rebonds) – Draymond Green (11 points, 7 rebonds, 6 passes) ramène Golden State à hauteur des Pelicans (82-82). Comme en premier quart-temps, c’est la paire Williamson – Bey qui fait la différence.

Avec des Warriors toujours maladroits de loin, La Nouvelle-Orléans leur inflige un 12-2 pour prendre dix points d’avance (99-89). De’Anthony Melton tente alors le tout pour le tout, mais c’est le revenant Dejounte Murray qui tue le match avec un lay-up et deux lancers-francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retour victorieux pour Dejounte Murray. Treize mois après sa rupture du tendon d’Achille, Dejounte Murray a refoulé les parquets NBA cette nuit. Face aux Warriors, Murray a marqué 13 points à 5/11 aux tirs en 25 minutes de jeu. Il a perdu 5 ballons mais a été décisif en fin de match. Le meneur revient alors que le GM et le coach qui sont allés le chercher à Atlanta ne sont plus en place.

– Zion Williamson se montre. Meilleur marqueur de son équipe, l’ancien numéro 1 de la Draft était beaucoup trop puissant pour des Warriors toujours décimés. Il a fallu une défense de zone pour ralentir Williamson mais ce dernier a marqué 10 de ses 26 points en dernier quart temps pour permettre aux Pelicans de faire la différence.

– Les Warriors en dents de scie. Sur un nuage contre les Nuggets deux jours plus tôt, les hommes de Steve Kerr ont entamé leur face à face avec les Pelicans sans la moindre intensité. Ils n’ont jamais réussi à trouver le rythme, terminant la rencontre à 11/45 à 3-points et perdant 21 ballons. À l’exception de Moses Moody et de De’Anthony Melton, les Warriors ont passé la majorité de la rencontre à côté de la plaque.