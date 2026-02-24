Malgré un contexte compliqué, Dejounte Murray veut aider les Pelicans

Enfin une éclaircie dans la saison, toujours compliquée, des Pelicans. Treize mois après sa rupture du tendon d’Achille, Dejounte Murray sera en tenue ce soir pour disputer son premier match de la saison !

C’est donc la fin d’une longue attente pour le meneur, qui a enchaîné les blessures depuis son arrivée en Louisiane, à l’été 2024. Victime d’une fracture de la main dès le premier match de la saison passée, il n’a finalement disputé que 31 matchs avec les Pelicans.

Autant dire que l’ancien des Spurs et des Hawks attendait ce moment avec impatience. Même si la situation est très compliquée pour New Orleans, actuellement avant-dernier de l’Ouest, Dejounte Murray n’a jamais envisagé de faire une croix sur le gros mois et demi de compétition restant. Ce n’est tout simplement pas dans sa mentalité.

« Il y a beaucoup d’excuses qu’un idiot aurait pu utiliser pour dire : ‘Non, je ne joue pas.’ Et je suis tout le contraire », a-t-il lâché hier, après l’entraînement. « Ce que j’ai vécu, ce que je vis, je m’en sers pour alimenter ma motivation. J’adore tellement ce sport et j’ai tout fait pour pouvoir dire que je veux revenir sur le terrain et jouer, pas seulement pour ma famille et la franchise, mais aussi pour la ville de New Orleans. Et j’ai le sentiment que mon meilleur basket est encore devant moi. Je me fiche de l’argent, de la gloire et du style de vie. J’aime ce jeu avant tout et je vais en tirer tout ce que je peux jusqu’à ce que ce soit fini. »

Une place à (re)trouver

Un discours de leader qui devrait faire le plus grand bien à ses coéquipiers et à son nouveau coach, James Borrego.

Celui-ci a pris la succession de Willie Green, limogé pendant la convalescence de son meneur, et va désormais pouvoir s’appuyer sur un créateur de référence pour tenter de changer la dynamique depuis sa prise de fonction.

« Ça en dit long sur son caractère, sur le fait qu’il se soucie de son équipe. Je ne dis pas que tous ceux qui sortent d’une telle blessure seraient prêts à jouer dès maintenant. Mais ce gamin veut jouer, il veut être sur le terrain, être compétitif. Il veut être avec ses coéquipiers, et il veut gagner », a glissé James Borrego.

Malheureusement pour lui, le contexte a bien changé en Louisiane depuis sa blessure. Au-delà du départ de Willie Green, CJ McCollum n’est plus là, Brandon Ingram non plus, et la franchise, désormais dirigée par Joe Dumars, a déjà activé son processus de reconstruction autour des plus jeunes. L’avenir se dessine désormais autour de Zion Williamson, mais aussi de Trey Murphy III, Herb Jones ou encore des rookies Jeremiah Fears et Derik Queen.

Là encore, le changement de statut de l’équipe n’a pas entamé la motivation de Dejounte Murray, plus déterminé que jamais à jouer, mais aussi à assumer son rôle de grand frère.

« Il représente le futur, il va être grand. Mon boulot, c’est de continuer à être un pro, de travailler sur mon jeu et de lui montrer à quoi tout ça ressemble. C’est un jeune homme confiant, mais il doit aussi comprendre qu’il y a beaucoup de hauts et de bas », a-t-il glissé au sujet de Jeremiah Fears.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7 2021-22 ☆ SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 2024-25 NOP 31 33 39.3 29.9 82.3 0.5 5.9 6.5 7.4 2.0 2.0 3.4 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.