L’équipe B des Warriors résiste au triple-double de Nikola Jokic

Privés de Stephen Curry, blessé, de Kristaps Porzingis, malade, et de Draymond Green, touché au dos, les Warriors démarrent pourtant fort (11-2) grâce à l’adresse longue distance d’Al Horford (22 points, 7 rebonds) et de Moses Moody .

Ce sont sept caviars de Nikola Jokic, dont quatre à destination de Christian Braun (18 points), qui relancent Denver (19-15). Après le festival offensif contre Portland, les Nuggets ont cependant du mal à régler la mire. Ils ne sont qu’à 34% de réussite dans le premier quart-temps, alors que les huitième et neuvième tirs à 3-points des Warriors font passer l’écart à +12 (39-27).

Si le deuxième cinq de Denver trouve son rythme, la défense est toujours absente. Le jeu de passes de Golden State prend facilement les Nuggets de vitesse, avec le duo De’Anthony Melton (20 points) – Gary Payton II (15 points) qui se régale (55-42). Huit points de suite de Jamal Murray (21 points) gardent toutefois Denver en embuscade, mais l’adresse insolente d’Al Horford et de Moses Moody (23 points, 7 rebonds, 5 passes) permet à Golden State de conserver neuf points d’avance (76-67).

Denver se ressaisit

Le duo Jokic – Murray prend les choses en main au retour des vestiaires. En moins de cinq minutes, ils passent un 17-8 qui ramène Denver à égalité (84-84).

Alors qu’ils étaient à 53% de réussite à 3-points en première mi-temps, les Warriors ratent leurs treize tentatives du troisième quart-temps, et Denver passe devant pour la première fois du match (101-95).

Sonnés, les Dubs parviennent toutefois à rester dans le coup. Gary Payton II et Moses Moody débloquent le compteur à 3-points de leur équipe en seconde période, alors que les Nuggets, sans Murray ni Jokic, se précipitent (109-109).

Brandin Podziemski inverse la tendance

Jusqu’ici maladroit, Brandin Podziemski (18 points, 15 rebonds, 9 passes) marque cinq points de suite pour conclure un 15-0 qui met Golden State à +10 à moins de quatre minutes de la fin (119-109) !

Si Nikola Jokic essaie de relancer son équipe, Brandin Podziemski est touché par la grâce ! Il enchaîne une claquette, un tir à 3-points et un tir à mi-distance en ligne de fond pour enfoncer le clou. Alors qu’ils étaient dos au mur, les Warriors tiennent bon pour aller chercher une victoire collective inspirante.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La force collective de Golden State. Malgré de nombreuses absences, les Warriors ont délivré une première mi-temps de très haute volée. Leur altruisme s’est transformé en un festival de tirs primés. À la pause, ils comptaient 25 passes décisives sur 30 paniers marqués, dont un magnifique 15/28 de loin. Au retour des vestiaires, si la balle continuait de vivre, l’adresse a complètement fui les hommes de Steve Kerr. Ils ont raté leurs 13 tentatives à 3-points en troisième quart temps, mais ont inversé la tendance en dernier quart-temps pour aller chercher une victoire inattendue. Ils ont terminé le match avec 42 passes décisives sur 48 paniers marqués !

– Sept Warriors à plus de 10 points marqués. Pour battre les Nuggets sans Stephen Curry, Draymond Green ni Kristaps Porzingis, les Warriors avaient besoin d’un match plein de tout leur effectif et tout le monde a répondu présent. Al Horford (22 points, 6/7 à 3-points, 7 passes) a livré son meilleur match de la saison. Brandin Podziemski (15 rebonds, 9 passses) a marqué 15 de ses 18 points en dernier quart-temps. Moses Moody (23 points, 7 rebonds, 5 passes), De’Anthony Melton (20 points), et Gui Santos (17 points, 7 passes, 5 rebonds) ont été solides, alors que Gary Payton II (15 points) et Will Richard (11 points) ont été déterminants en sortie de banc.

– La démonstration inutile de Nikola Jokic. Le pivot serbe a enregistré un nouveau triple-double cette nuit. Après douze minutes de jeu, il comptait déjà 7 points (2/9 aux tirs), 8 passes, et 8 rebonds. Il a continué sa moisson au rebond et a réglé la mire (8/10 aux tirs) lors des deuxième et troisième quart-temps temps pour permettre aux Nuggets de prendre le contrôle du match. Si ses coéquipiers avaient été plus adroits en première mi-temps, il aurait réalisé un triple-double en moins de quinze minutes de jeu, et si le deuxième cinq des Nuggets avait fait le boulot en début de dernier quart temps, les Nuggets auraient gagné le match. Mais avec des si…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.