Les Nuggets en démonstration à Portland : + 54 !!!

NBA – Dans le sillage du duo Jokic – Murray, les Nuggets se sont baladés à Portland pour s’imposer 157-103 afin d’oublier le faux pas de la veille face aux Clippers.

nuggets blazersVingt-quatre heures après la défaite à la dernière seconde survenue face aux Clippers, les Nuggets se rendaient à Portland pour défier les Blazers. Si Nikola Jokic (32 points, 9 rebonds, 7 passes) lance les hostilités, Donovan Clingan lui répond avec deux tirs primés. Cependant, le Serbe n’est pas en reste et réussit également deux paniers à 3-points dans les premières minutes. Le triple MVP est, par ailleurs, l’homme fort de ce premier quart-temps. Quand il ne plante pas à 3-points, la star de Denver se montre à l’intérieur.

Dans son sillage, les Nuggets creusent peu à peu l’écart et mènent 41-27 après douze minutes. Les Blazers, gênés par leur maladresse en attaque et leurs errances défensives, n’arrivent pas à revenir lorsque Nikola Jokic est sur le banc. À son retour, l’intérieur convertit un »and one« pour donner vingt longueurs d’avance aux siens (65-45).

Une balade de santé pour Denver

Toumani Camara tente de calmer l’incendie avec un tir de loin, mais c’est inutile puisque Jamal Murray (25 points, 6/12 de loin) prend feu. Le Canadien répond d’abord au Belge avec un panier primé. Il se joue ensuite de Scoot Henderson pour décocher un nouveau 3-points. Dans la foulée, il en replante un autre sur transition. Avant la mi-temps, le meneur est victime d’une faute de Jrue Holiday sur une tentative derrière l’arc, et Jamal Murray réussit ses trois lancers francs (82-53).

La deuxième mi-temps commence comme la première s’était terminée avec une faute de Jrue Holiday sur Jamal Murray alors qu’il dégaine à 3-points. Encore une fois, le lieutenant de Nikola Jokic réalise un 3 sur 3 et donne trente points d’avance aux Nuggets. Avant même la moitié de ce troisième quart-temps, Denver passe la barre des cent points. Quelques minutes plus tard, Nikola Jokic profite d’une faute de Jerami Grant pour donner 40 longueurs d’avance à la franchise du Colorado (114-74).

Avec un tel écart, les deux entraîneurs ouvrent leur banc dans le quatrième quart-temps, l’occasion de voir un peu plus Sidy Cissoko (1 rebond, 1 passe, 2 interceptions), fraîchement signé sur un contrat traditionnel, qui avait peu joué lors des trois premiers actes. Assez logiquement, le Français ne peut sauver son équipe de la débâcle et les Blazers s’inclinent lourdement : 157-103 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un départ à fond les ballons pour Nikola Jokic. Après une prestation en demi-teinte face aux Clippers, Nikola Jokic a démarré fort sa rencontre face aux Blazers. Déjà auteur de dix points dans les cinq premières minutes, le Serbe boucle le premier acte avec 19 unités pour donner de l’air aux Nuggets. Après ce départ en boulet de canon, Nikola Jokic lève le pied et laisse la lumière à ses coéquipiers notamment à Tim Hardaway Jr. qui a atteint le palier des 2 000 tirs à 3-points réussis en carrière. Toutefois, le triple MVP finit la partie avec 32 points, 9 rebonds, 7 passes et 4 interceptions.

Jamal Murray parfait dans son rôle de Robin. Pendant le »All-Star Break”, Jamal Murray a confié qu’il se sentait parfaitement à l’aise dans son rôle de lieutenant de Nikola Jokic. Preuve en est, la manière avec laquelle il a pris le relais du Serbe dans le deuxième quart-temps. Si la star de Denver s’était chargé de mettre Portland sous l’eau, Jamal Murray les a définitivement coulés avec son coup de chaud dans le deuxième acte où il a inscrit 12 de ses 25 points en moins de trois minutes.

Une victoire historique pour Denver. Face à une équipe de Portland peu compétitive, les Nuggets se sont amusés de la première à la dernière minute. Mentionné plus haut, le duo Nikola Jokic – Jamal Murray s’est régalé et ce fut aussi le cas pour tout le collectif du Colorado qui s’est amusé. Avec 157 points inscrits, les Nuggets battent le record de franchise du plus grand nombre de points inscrits sur un match à l’extérieur.

Portland Trail Blazers / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jrue Holiday 25 6/10 4/8 3/3 0 2 2 2 2 1 3 0 -26 19 17
Deni Avdija 31 5/10 0/4 5/7 0 8 8 13 4 0 6 0 -34 15 23
Donovan Clingan 19 6/12 3/6 0/0 5 4 9 2 0 0 0 0 -11 15 20
Toumani Camara 26 4/11 2/8 0/2 0 1 1 1 1 1 3 0 -37 10 1
Jerami Grant 25 3/6 0/0 0/0 0 3 3 0 4 0 2 1 -35 6 5
Vit Krejci 17 4/7 2/5 1/1 0 1 1 0 1 0 1 0 -3 11 8
Scoot Henderson 21 3/11 3/7 2/2 1 0 1 3 2 0 0 0 -30 11 7
Matisse Thybulle 13 1/5 1/4 2/2 0 2 2 1 1 3 2 0 -16 5 5
Blake Wesley 12 1/3 0/1 2/4 0 1 1 1 1 1 0 0 -14 4 3
Hansen Yang 8 1/4 0/1 2/6 1 0 1 0 0 0 1 1 -12 4 -2
Robert Williams III 12 1/2 0/0 0/0 1 2 3 1 1 0 0 1 -17 2 6
Kris Murray 9 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 -8 1 1
Sidy Cissoko 16 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 3 2 0 2 -14 0 4
Javonte Cooke 6 0/3 0/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -13 0 -1
Total 35/86 15/47 18/29 8 28 36 25 20 8 18 5 103
Denver Nuggets / 157 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nikola Jokic 29 10/15 3/4 9/11 1 8 9 7 4 4 2 0 40 32 43
Jamal Murray 25 6/12 6/12 7/7 0 6 6 6 2 1 2 0 39 25 30
Julian Strawther 29 9/16 1/4 0/0 3 3 6 4 2 1 1 0 48 19 22
Cameron Johnson 27 3/8 2/5 7/8 1 3 4 4 1 2 0 2 15 15 21
Christian Braun 27 4/6 2/3 1/2 2 6 8 7 3 0 2 0 39 11 21
Tim Hardaway Jr. 19 7/11 4/7 1/2 0 2 2 3 0 2 2 0 14 19 19
Spencer Jones 30 4/6 2/2 0/0 3 7 10 2 2 0 1 1 31 10 20
DaRon Holmes II 7 4/7 1/3 0/0 0 3 3 1 1 0 1 0 15 9 9
Jonas Valanciunas 12 3/8 0/0 0/0 2 5 7 1 3 0 1 0 -1 6 8
Bruce Brown 20 3/4 0/1 0/0 0 2 2 1 1 1 2 0 4 6 7
K.J. Simpson 7 1/2 0/0 1/2 1 0 1 4 1 1 0 0 14 3 7
Zeke Nnaji 8 1/1 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 12 2 4
Total 55/96 21/41 26/32 13 47 60 41 22 12 15 3 157

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA113
CLE118
WAS131
IND118
MEM123
UTH114
ATL97
MIA128
MIN122
DAL111
NOR118
MIL139
OKC105
BRO86
LAL125
LAC122
POR103
DEN157

