Face aux Clippers, Jamal Murray craque à la dernière seconde

Pour ouvrir la deuxième partie de la saison, les Clippers recevaient les Nuggets. Si Denver domine les débats en début de match, Los Angeles peut compter sur la bonne entrée en jeu de Bennedict Mathurin (38 points, 5 rebonds, 4 passes) pour rester au contact. L’ancien des Pacers permet à son équipe d’égaliser avant que Jordan Miller ne donne l’avantage aux siens (25-24).

Après avoir manqué de réussite à la fin du premier quart-temps, les Nuggets comptent sur Bruce Brown pour créer un nouvel écart. L’arrière-ailier réussit ses six premiers tirs et Julian Strawther lui emboîte le pas avec un 4/4 de loin (49-41).

Menés de sept points à la mi-temps, les Clippers ouvrent la seconde période avec une flèche à longue distance signée Kawhi Leonard (23 points, 4 rebonds, 3 passes). Toutefois, Denver continue de mener les débats et prend dix longueurs d’avance, ce qui est le plus gros écart du match (74-64). Loin de rendre les armes, les hommes de Tyronn Lue lancent un 9-0 commencé par Nicolas Batum (6 points, 2/3 à 3-points) pour revenir à une longueur avant que Nikola Jokic (22 points, 17 rebonds, 6 passes) ne prenne le meilleur sur Yanick Konan-Niederhauser pour calmer l’incendie. Cependant, Nicolas Batum réussit un nouveau tir de loin pour redonner l’avantage aux Californiens.

Au terme d’un troisième quart-temps où ils ont perdu sept ballons, les Nuggets sont menés 77 à 78. Le dernier acte s’ouvre sur une nouvelle perte de balle des hommes de David Adelman, mais les Clippers n’en profitent pas. Grâce à Jonas Valanciunas, Denver repasse devant puis les nerfs s’échauffent entre le Lituanien, Bennedict Mathurin et Kris Dunn. Par conséquent, les trois joueurs écopent d’une faute technique. Par ailleurs, les deux équipes se retrouvent rapidement dans la pénalité et multiplient les passages aux lancers francs.

Au jeu des lancers francs, Jamal Murray ressort perdant

Ainsi, Denver ne mène que d’un point au moment d’entrer dans les cinq minutes du match. Los Angeles compte sur Derrick Jones Jr. pour passer devant. L’ailier-fort se montre d’abord à l’intérieur avant de décocher une flèche à longue distance pour répondre à deux lancers francs réussis de Jamal Murray (20 points, 8 rebonds, 8 passes). Dans la dernière minute, Nikola Jokic remet les deux équipes à égalité, mais Bennedict Mathurin provoque une nouvelle faute et réussit deux lancers francs (109-107).

Sur la possession suivante, Nikola Jokic est contré par Brook Lopez et Tim Hardaway Jr. est contraint d’envoyer Derrick Jones Jr. sur la ligne qui réalise un 2/2. Dans la foulée, Jamal Murray prend de vitesse l’intérieur des Clippers avant d’aller claquer un »poster« sur Brook Lopez. Sur la remise en jeu, l’ancien des Bucks est oublié par la défense de Denver et peut monter au dunk. Ce panier ne scelle pas la victoire de Los Angeles puisque Jamal Murray réussit un panier primé avant de provoquer une faute de Derrick Jones Jr. pour obtenir trois lancers francs. Le All-Star réussit les deux premiers, mais manque le dernier et ne peut arracher une prolongation.

Les Clippers s’imposent 115 -114 et ne sont plus qu’à une seule victoire de retrouver un bilan positif. Cela pourrait arriver ce vendredi en cas de succès face aux Lakers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bennedict Mathurin réussit sa première à domicile. Pour la première fois depuis son transfert des Pacers, Bennedict Mathurin jouait à l’Intuit Dome et l’ancien d’Indiana a réussi ses débuts. Alors que les siens sont en difficulté en début de match, il entre en jeu et apporte immédiatement 11 points pour permettre aux locaux de passer devant. Dans le troisième quart-temps, l’arrière participe au 9-0 qui permet à Los Angeles de revenir à un point. En fin de rencontre, il est d’abord servi par John Collins avant de réussir deux lancers francs pour donner l’avantage à son équipe dans la dernière minute. En 34 minutes, Bennedict Mathurin finit avec 38 points, égalant son record en carrière, à 12/22 au tir et 12/13 aux lancers francs.

– Un anniversaire gâché. Lors des deux premiers duels face aux Clippers, Nikola Jokic avait mis 55 et 31 points. Lors de ce troisième affrontement, le Serbe soufflait sa 31e bougie, mais il n’a pas réalisé de nouveau carton face à Los Angeles. Maladroit dès le début de match, le triple MVP a vécu une soirée compliquée à l’image de son 0/6 de loin et termine tout de même avec 22 points et 17 rebonds, mais ce fut insuffisant pour empêcher la défaite de son équipe.

– Jamal Murray craque. Justement, pour empêcher Denver de repartir de Los Angeles avec une défaite, Jamal Murray s’est employé dans les derniers instants. Il réussit d’abord un panier primé à onze secondes du terme pour ramener les siens à un point, mais Bennedict Mathurin lui répond avec deux lancers francs pour redonner trois points d’avance aux Clippers. Avec la balle de la prolongation entre les mains, Jamal Murray s’élève à 3-points. S’il se manque, il est surtout victime d’une faute de Derrick Jones Jr. Sur la ligne des lancers francs, le Canadien réussit ses deux premières tentatives avant de manquer la dernière, ce qui scelle le destin des Nuggets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.