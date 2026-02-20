Sidy Cissoko a convaincu les Blazers

Sans trop de surprise, les Blazers ont décidé de conserver Sidy Cissoko, ESPN annonçant que le Français décroche un « vrai » contrat de deux ans. Il était en « two-way contract » dans l’Oregon depuis un an, et son départ de San Antonio.

Apprécié par Tiago Splitter, le nouvel entraîneur de Portland, l’ailier de bientôt 22 ans s’est révélé cette saison (6.5 points, 2.6 rebonds et 1.5 passe), dans un rôle qui lui va à ravir et où il n’hésite pas à se sacrifier pour le bien du collectif, en attaque et surtout en défense.

Rayan Rupert fait ses valises

À tel point que Sidy Cissoko, profitant des blessures de ses coéquipiers, a été nommé titulaire à 24 reprises cette saison, sur les 50 rencontres qu’il a disputées. Il était d’ailleurs arrivé à sa limite de matches et les Blazers devaient donc trancher à son sujet, avant le début de leur deuxième partie d’exercice.

Caleb Love, l’autre « two-way contract » de Portland, devrait aussi en savoir sur plus sur son avenir dans les prochaines heures.

Le risque, c’était que le changement de contrat de Sidy Cissoko (et de Caleb Love ?) entraîne le départ de son compatriote Rayan Rupert qui n’a, de son côté, pas vraiment su s’imposer ni sous les ordres de Chauncey Billups, ni sous ceux de Tiago Splitter. Ce que la franchise de l’Oregon n’a pas tardé à officialiser.

Sidy Cissoko Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 12 11:45 48.5 8.3 80.0 0.7 1.2 1.8 0.8 1.5 0.6 0.3 0.3 3.8 2024-25 POR 5 12:00 33.3 0.0 66.7 1.0 1.2 2.2 1.8 0.8 0.2 1.8 0.2 2.0 2024-25 SA 17 3:11 50.0 42.9 16.7 0.2 0.4 0.6 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 1.3 2025-26 POR 50 22:17 40.8 32.7 70.3 1.0 1.6 2.6 1.5 2.7 0.8 1.1 0.3 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.