Sidy Cissoko inaugure « The Box », nouveau rituel de la gagne des Blazers

Encaisser 131 points et récompenser le meilleur défenseur du match semble, à première vue, assez antinomique. C’est pourtant ce à quoi ont procédé les Blazers dimanche soir après le succès contre les Warriors.

Et pour cette première pour la franchise de Portland, c’est le Français Sidy Cissoko qui a eu les honneurs de Tiago Splitter et de « The Box ». Le technicien « intérimaire » a présenté le nouveau rituel qui accompagnera désormais l’équipe après chaque victoire.

« The Box », c’est en premier lieu l’un des surnoms de Toumani Camara, l’ailier des Blazers et l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. En clin d’œil à son joueur belge, Tiago Splitter a présenté à son vestiaire une boîte en bois, qui viendra récompenser après chaque victoire l’un de ses joueurs.

« Le meilleur défenseur du soir aura une chance de mettre son nom et ce qu’il veut dans la boîte » a expliqué le technicien brésilien à ses joueurs dans une vidéo partagée par la franchise de l’Oregon. « À la fin de la saison, il y aura une surprise pour celui qui aura le plus de mentions de son nom. »

Introducing… a new defensive tradition Tiago Splitter explains how the best defensive player each night will put their name in THE BOX. Sidy starts us off tonight pic.twitter.com/mJ5ti1FvDR — Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 15, 2025

Sidy Cissoko, le disciple de Toumani Camara

Dimanche, Sidy Cissoko est devenu le premier à mettre son nom dans « La Boîte » comme il l’a crié dans un sourire, tout en reprenant la célébration de Toumani Camara, qui mime un rectangle avec ses doigts après une grosse défense. L’ailier tricolore a notamment été à l’œuvre dans le troisième quart-temps, durant lequel il a provoqué trois fautes offensives à lui seul. Des munitions précieuses dans un match aussi serré que celui face à Golden State.

« Je veux être un chien sur le terrain, continuer de pousser l’équipe en défense, peu importe ce dont on a besoin de ma part » a expliqué Sidy Cissoko sur son impact décisif dans ce match bien au-delà des chiffres bruts (6 points, 3 rebonds mais 29 minutes jouées et le meilleur +/- des siens à +16). « Jouer poste un, deux, ou cinq, je serai là et je ferai mon travail. » L’ancien Spur a avoué s’inspirer en partie de Toumani Camara pour continuer de progresser. « Toumani m’a probablement un peu aidé à l’entraînement » souriait le Français. « Je regarde un peu son jeu. J’essaie de m’inspirer des meilleurs. Je sais qu’il le faisait l’année dernière, et qu’il était le meilleur à le faire. Donc c’est probablement mon style de jeu ici en NBA. »

« The Box » rejoint une liste de plus en plus longue de célébrations du genre en NBA, lancée notamment par Mike Malone à Denver pour le « Defensive Player of the Game » ou Mike Brown à Sacramento et désormais chez les Knicks. Les Cavaliers avec leur chaîne façon « chien de garde » ou encore dernièrement les Raptors avec une version tournante et un sceptre à tête de cobra ont suivi le mouvement.

Curry pris dans la boîte dans les derniers instants

Pour Portland, cette boîte tombe à pic. Synonyme de victoire, elle est un grand ouf de soulagement après une série très compliquée de 11 défaites en 14 rencontres, la faute notamment à de nombreuses absences sur les postes de meneur et de pivot. Et si Stephen Curry s’est amusé avec 48 points à 12/19 à 3-points, c’est pourtant une action défensive sur la star des Warriors qui a forcé pour de bon la décision.

À 132-129 et 19,9 secondes à jouer, Golden State aurait pu avoir une balle pour égaliser sur un système en sortie de temps-mort. Mais Stephen Curry a été serré de près par Toumani Camara, accompagné ensuite de Shaedon Sharpe pour une interception du Belge et une avance de deux possessions qui tiendra jusqu’au buzzer final.

« Il faisait un super match, et c’était l’une des dernières possessions du match et vous ne voulez pas qu’il prenne le tir » a décrypté Toumani Camara aux médias après la rencontre. « Donc quand il a reçu le ballon en sortie d’écran, nous devions faire un stop. C’est agréable de gagner ce match en défense sur cette situation. » « Nous en avions besoin » a concédé Tiago Splitter au sujet de ce succès. « Pour le moral, pour tout le travail que nous faisons, pour tout le groupe, des joueurs au staff dédié à la performance. Tout le monde. Tout le monde se bat et travaille chaque jour pour s’améliorer, pour permettre aux joueurs d’être de retour sur le parquet (Donovan Clingan et Robert Williams ont rejoué dimanche, ndlr), et qu’ils jouent encore mieux. Les joueurs font le travail supplémentaire, de récupération, de travail au tir, pour en arriver là. Donc cette victoire est agréable. »

Comme une boîte de bonbons, même si celle-ci aura davantage la saveur de caramels ou de marrons que de gourmandises acidulées.