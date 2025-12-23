Sidy Cissoko prêt à tous les sacrifices pour les Blazers

Si les Blazers n’ont pas réussi à renverser les Pistons, Sidy Cissoko a tout de même brillé. En première mi-temps, c’est lui qui inscrit le panier qui met fin à une disette offensive de quatre minutes, mais c’est surtout après la pause que le Français pèse le plus.

Alors que Detroit comptait 21 points d’avance, l’ailier enchaîne six points de suite pour stopper l’hémorragie. Une séquence où il se distingue d’abord par son agressivité vers le cercle. Sur ses 27 minutes de jeu, l’ancien des Spurs a provoqué un total de 13 lancers-francs et en a réussi 10.

Dans le dernier acte, Sidy Cissoko s’illustre ensuite avec un dunk qui ramène les Blazers à neuf longueurs et juste après, il est l’auteur de ce qui aurait pu être le tournant de ce match.

Poussé par le public du Moda Center

Le natif de Saint-Maurice provoque ainsi une faute offensive de Cade Cunningham et le meneur conteste ce coup de sifflet, mais il est sanctionné d’une faute technique. C’est la sixième faute de la part de la star de Detroit et il est donc exclu. Quelques minutes plus tard, Sidy Cissoko trouve Donovan Clingan qui plante un tir à 3-points pour ramener Portland à deux possessions.

Dans la foulée, Deni Avdija et Toumani Camara se chargent de mettre les Blazers devant, ce qui n’était pas arrivé depuis le début du match alors qu’il reste encore quatre minutes à jouer.

« Nous avions l’impression que personne ne pouvait nous arrêter surtout avec le public qui a parfaitement joué son rôle de sixième homme », explique Sidy Cissoko sur le run de 22-4 de Portland au début du quatrième quart-temps. « J’étais fatigué, mais il m’a aidé à repousser mes limites. »

Sauf qu’un match dure 48 minutes et après être passé devant, Portland ne rentre plus un tir et laisse Detroit reprendre les commandes de la partie pour finalement s’incliner 110-102. Sidy Cissoko ne peut empêcher son équipe de sombrer et il perd un ultime ballon à vingt secondes du terme qui scelle définitivement le sort de ce match.

« Comme Tiago [Splitter] l’a dit : un match dure 48 minutes », rappelle le Français. « C’est un long match et Detroit a fait du bon travail pour tenir pendant 48 minutes. Personne dans ce vestiaire n’aime perdre. Nous avons un back-to-back demain, nous allons avoir une nouvelle chance pour nous battre et cette fois-ci pendant 48 minutes. »

Une mentalité de soldat

Malgré ce ballon perdu dans les derniers instants, Sidy Cissoko signe une nouvelle performance pleine avec 16 points, 3 rebonds et 3 passes malgré son 3/8 au tir et surtout son 0/5 de loin. Cependant, le Français s’est rattrapé avec le +/- le plus élevé de son équipe : +11. C’est le seul joueur en positif avec Donovan Clingan et son +1.

« J’adore ce sport et mon père m’a toujours dit que si je ne me donnais pas à fond sur le terrain, ça ne servait à rien de jouer. Je dis toujours que si je pouvais mourir sur le terrain, alors je le ferais”, souligne Sidy Cissoko. « Vous devez arriver sur le terrain en étant prêt à vous sacrifier pour votre équipe et c’est ce que j’apporte. »

Sidy Cissoko face aux Pistons : • 16 points

• 3 rebonds

• 3 passes

• 3/8 FG

• 10/13 LF

• +/- 11 Important dans la remontée au score de son équipe, il n’a cependant pas pu empêcher la défaite de Portland face à Detroit (110-102). pic.twitter.com/vMHfjVIYef — Thibault Mairesse (@MNThibault_) December 23, 2025

Sidy Cissoko Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 12 11:45 48.5 8.3 80.0 0.7 1.2 1.8 0.8 1.5 0.6 0.3 0.3 3.8 2024-25 POR 5 12:00 33.3 0.0 66.7 1.0 1.2 2.2 1.8 0.8 0.2 1.8 0.2 2.0 2024-25 SA 17 3:11 50.0 42.9 16.7 0.2 0.4 0.6 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 1.3 2025-26 POR 23 20:05 39.6 32.3 66.7 0.8 1.4 2.2 1.3 2.6 0.5 1.0 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.