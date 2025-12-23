Sidy Cissoko brille dans le hold-up raté des Blazers face à Detroit

Pour finir l’année, les Pistons ont un “road trip” à l’Ouest de cinq matchs avec un premier arrêt à Portland pour y défier une équipe des Blazers sur une série de trois victoires consécutives avant cette rencontre. Detroit ouvre le score par l’intermédiaire de Jalen Duren (26 points, 10 rebonds, 2 contres) tandis que de l’autre côté du terrain, Ausar Thompson (18 points, 12 rebonds) commet trois fautes en quatre minutes et est rapidement sorti par JB Bickerstaff. Cependant, Portland n’arrive pas à repasser devant à cause d’un Cade Cunningham adroit en ce début de match, à l’image de son 4/4 au tir dans les premières minutes.

Ainsi, les Pistons dominent pendant tout le premier acte et mènent de quatre points après douze minutes (30-26). Le deuxième quart-temps est marqué par le retour sur le parquet d’Ausar Thompson qui s’offre directement un poster sur Duop Reath en provoquant en plus une faute de la part du pivot. L’attaque des Blazers s’enraye et les visiteurs en profitent pour prendre dix points d’avance grâce à Tobias Harris (40-30).

Si Sidy Cissoko (16 points, 3 rebonds, 3 passes) permet enfin aux Blazers de remettre la balle dans le cercle, ce n’est pas suffisant pour lancer un “run” en faveur des locaux. À l’inverse, Detroit passe un 10-0 à quelques minutes de la mi-temps pour prendre 16 points d’avance, mais Portland ne compte plus que dix longueurs de retard au moment de rejoindre les vestiaires (61-51).

Après la pause, Jalen Duren enchaîne deux 2+1 tandis qu’Ausar Thompson prend le meilleur sur Robert Williams dans la raquette pour permettre aux Pistons de creuser un peu plus l’écart (84-63). Juste après, Sidy Cissoko connaît un bon passage où il enchaîne six points de suite, mais ce n’est pas suffisant pour remettre les Blazers dans le match qui comptent encore 17 longueurs de retard avant d’entamer le dernier acte (95-78).

Les Blazers prennent feu

Alors que la franchise de l’Oregon n’a pas inquiété Detroit depuis le début de la partie, les coéquipiers de Shaedon Sharpe (25 points, 5 interceptions) se réveillent dans le quatrième quart-temps. Pour commencer, ils passent un 11-2 conclu par un dunk de Sidy Cissoko. Sur la possession suivante, le Français provoque une faute offensive, ce qui énerve Cade Cunningham et le meneur est sanctionné d’une faute technique. Problème, il s’agit de la sixième faute de la star des Pistons et il est donc exclu.

Les Blazers ne s’arrêtent pas en si bon chemin et Sidy Cissoko trouve Donovan Clingan pour sa deuxième flèche à longue distance de la soirée. Dans la foulée, Deni Avdija (18 points, 8 rebonds, 9 passes) réussit un panier dans la raquette pour ramener la franchise de l’Oregon à deux points.

JB Bickerstaff est alors contraint de prendre un temps-mort, mais cela n’arrête pas les Blazers. Toumani Camara réussit un tir de loin qui donne l’avantage à Portland pour la première fois de la soirée (100-99). Cependant, ce tir est le dernier panier dans le jeu des Blazers. Les hommes de Tiago Splitter ne réussissent pas un shoot dans les quatre dernières minutes de la partie et Detroit en profite pour reprendre l’avantage grâce à deux lancers-francs réussis de Tobias Harris.

Sur la remise en jeu suivante, Ausar Thompson dérobe le ballon des mains de Shaedon Sharpe et, à 50 secondes du terme, il réussit une claquette sur un tir manqué de Tobias Harris pour donner sept longueurs d’avance aux Pistons. Cette fois-ci, Portland ne revient pas et finit par s’incliner 102 à 110 et voit sa série de trois victoires consécutives prendre fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Blazers au bord du braquage. Alors qu’ils comptaient 21 points de retard à une minute de la fin du troisième quart-temps, les joueurs de Tiago Splitter ont trouvé les ressources pour revenir dans le match. Portland prend feu dans le dernier acte avec un 22-4 pour reprendre l’avantage alors qu’il reste encore quatre minutes à jouer. Cependant, juste après, les locaux s’éteignent. Ils ne réussissent plus un tir jusqu’à la fin du match et ne parviennent pas à réaliser le “hold-up” de la nuit.

– Les pertes de balle, toujours un problème pour les Blazers. Portland est l’équipe qui perd le plus de ballons en NBA cette saison avec une moyenne de 17.2 “turnovers” par soir. Un constat qui s’est encore vérifié lors de cette rencontre face à Detroit. En première mi-temps, les Blazers enchaînent les pertes de balle, ce qui permet aux Pistons d’avoir des paniers faciles en contre-attaque et de creuser l’écart. En fin de rencontre, alors que Portland a réussi à revenir au score, Shaedon Sharpe perd deux ballons coup sur coup puis sur la dernière possession de la partie, alors qu’il reste 20 secondes à jouer, Javonte Green chipe la balle dans les mains de Sidy Cissoko et scelle la victoire de Detroit.

– La bonne prestation de Sidy Cissoko. Cette ultime perte de balle du Français ne doit pas entacher sa soirée réussie où il a été déterminant dans la remontée au score de son équipe. Dans le troisième quart-temps, c’est lui qui stoppe le 11-2 des Pistons. Grâce à son agressivité, il provoque 13 lancers francs et en réussit dix. Dans le dernier acte, il provoque la faute offensive à l’origine de la faute technique de Cade Cunningham et donc de l’exclusion du meneur. En 27 minutes, l’ailier a mis 16 points, accompagnés de 3 rebonds et 3 passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.