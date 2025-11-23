Tiago Splitter reconnait la valeur de Sidy Cissoko

En l’absence de Jrue Holiday, de Scoot Henderson, de Shaedon Sharpe, et de Matisse Thybulle, Tiago Splitter a tenté un coup de poker face aux Bulls cette semaine. Le coach intérimaire de Portland a titularisé Sidy Cissoko sur le poste 1, et le Français a répondu présent.

Joueur altruiste, au service du collectif, l’ancien élément de la G-League Ignite sait jouer de son physique pour tenir sa place défensivement et faire vivre le ballon en attaque. C’est ce qui séduit son coach.

“Sidy est un joueur qui peut aider Deni (Avdija) à monter la balle. Il n’est pas meneur de jeu mais il peut avoir la balle en main. Il apporte beaucoup d’intensité et d’énergie à notre équipe des deux côtés du terrain,” nous décrivait Tiago Splitter avant la victoire des Blazers à Golden State. “Il est agressif, il est intelligent, il ne perd pas la balle, donc vu la situation actuelle, il nous permet de continuer à jouer de la façon dont on le souhaite et il est performant. Ses statistiques ne le montrent peut être pas, mais il ne fait pas d’erreur quand il est sur le terrain. Il applique ce qu’on lui demande à la lettre. C’est un joueur précieux pour nous actuellement.”

Le Français a la confiance de son entraineur et il continue de lui donner raison. De nouveau déterminant dans le succès des siens sur les Warriors, c’est lui qui a lancé le retour de Portland en fin de troisième quart-temps et au début de quatrième. Il a même fait mentir son coach, en noircissant la feuille de statistique. Il a établi son record de points sur un match (15), en marquant même trois tirs primés, l’un de ses points faibles. Mais comme il nous l’a expliqué, marquer n’est pas une obsession.

“Même si je ne dois prendre aucun tir ou ne faire que des passes pour gagner à la fin, ça ne me dérange absolument pas. Personnellement, je trouve que ce rôle me va à merveille, et puis ça fait plaisir d’être sur le terrain et de pouvoir me donner à fond pour l’équipe.”

Avec Holiday absent pour deux semaines et Henderson pour quatre, Sidy Cissoko aura l’occasion de confirmer sa bonne forme du moment.

Propos recueillis à San Francisco.