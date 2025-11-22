Avec un épatant Sidy Cissoko, les Blazers braquent les Warriors !

C’est Sidy Cissoko, de nouveau titulaire à la mène, qui lance le match avec un dunk sur la première possession. De retour au Chase Center après six matchs à l’extérieur, les Warriors peinent à trouver leur rythme. Après sept minutes de jeu, ils comptent autant de paniers marqués (4) que de ballons perdus, et le duo Donovan Clingan (22 points, 10 rebonds) – Deni Avdija donne neuf longueurs d’avance à Portland (19-10). L’entrée de Brandin Podziemski (20 points) réveille Golden State, mais les Warriors se font punir par les six rebonds offensifs des Blazers (35-28).

La défense des Warriors entre enfin dans son match pour débuter le deuxième quart-temps. De l’autre côté, Brandin Podziemski et Jimmy Butler (20 points, 8 rebonds, 5 passes) vivent sur la ligne des lancers francs, et un 15-5 met Golden State devant (43-40). L’adresse de Toumani Camara (20 points, 7 rebonds) et de Caleb Love relance les Blazers mais Stephen Curry règle lui aussi la mire. Le double MVP fait cinq sur cinq de loin en l’espace de quatre minutes et les Warriors rentrent aux vestiaires à +7 (72-65).

Sidy Cissoko et Caleb Love, les facteurs X

Le festival Curry continue après la pause mais les Blazers s’accrochent. Deux 3-points de Sidy Cissoko et le chantier de Deni Avdija et Donovan Clingan, tous deux déjà en double-double, permettent à Portland de limiter la casse (90-84). Les hommes de Tiago Splitter dominent toujours autant le rebond offensif, et sept points de suite d’un Cissoko ultra-agressif ramènent Portland à -1 (97-96) !

Le bon passage des Blazers est logiquement récompensé. Un 3-points de Toumani Camara, suivi d’une prière de Caleb Love à la fin des 24 secondes, donne sept points d’avance à Portland dans un Chase Center médusé (109-102). Sans surprise, c’est Stephen Curry qui relance Golden State. Dès son retour sur le terrain, il marque à 3-points et enchaîne avec un lay-up acrobatique pour ramener les Warriors à une possession.

La défense des Dubs reste toutefois aux abonnés absents. Incapables de tenir les percussions ou le rebond, ils laissent Deni Avdija et Caleb Love mettre Portland à +4 avec moins d’une minute à jouer (122-118). Stephen Curry tente alors le tout pour le tout, mais les Blazers s’accrochent à une victoire méritée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– À jouer avec le feu, les Warriors ont fini par se brûler. Malgré un Stephen Curry de gala, Golden State a, comme souvent, sous-estimé son adversaire. Malgré de nombreuses absences, les Blazers ont réussi à l’emporter en jouant deux fois plus dur que les Warriors. La défense de Golden State n’a offert aucune résistance en un-contre-un, a été en retard dans les aides et s’est fait manger au rebond. Les Blazers ont pris 21 rebonds offensifs et ont marqué 28 points sur seconde chance. Deni Avdija a été excellent, et Caleb Love a pris feu pour tuer le match et s’offrir un record personnel.

– Soirée record pour Sidy Cissoko. Le Français des Blazers a enchaîné un huitième match avec plus de dix minutes de temps de jeu et il en a profité pour établir son record de points sur un match ! Il a marqué 11 de ses 15 points en troisième quart-temps pour aider son équipe à revenir dans le match. Agressif balle en main, altruiste, il a la confiance de son coach et il joue juste. Il a terminé la rencontre avec le meilleur +/- du match.

– Portland et Denver prennent une option. Vainqueurs à Houston et à Golden State, les Blazers et les Nuggets ont pris l’ascendant dans le groupe de la mort. Les Warriors, qui ont perdu contre les deux équipes, ne peuvent plus atteindre les quarts de finale. Les Rockets sont également en ballotage défavorable malgré leur victoire contre Portland.