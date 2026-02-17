Jamal Murray à l’aise dans son rôle de Robin aux côtés de Nikola Jokic

Comme il réalise sa meilleure saison en carrière, ce n’est que justice que Jamal Murray ait décroché sa première participation au All-Star Game en février 2026. Même si, vu ses performances ces dernières années, le meneur de jeu de Denver aurait sans doute mérité d’avoir sa première étoile bien avant.

Il faut dire qu’il brille mais se retrouve à côté d’un soleil encore plus grand et lumineux que lui : Nikola Jokic. Difficile d’être plus fort qu’un triple MVP, qui tournait en triple-double de moyenne la saison passée et domine la NBA au rebond et à la passe en 2025/26 !

Une hiérarchie qui rappelle à Alex English sa position avec Fat Lever. Le premier fut le All-Star, le meilleur joueur des Nuggets dans les années 1980, devant le second, qui a explosé avant le début des années 1990.

« Il devait jouer avec moi et ils se sont dit qu’on ne pouvait pas avoir deux All-Stars de Denver. Une année, j’ai demandé à donner ma place à Fat Lever car il le méritait. La saison d’après, il était All-Star », se souvient Alex English, meilleur marqueur de la NBA en 1983 et huit fois présent au match des étoiles.

Le meneur de jeu « pourrait aisément être Batman »

Ce dernier estime que Jamal Murray pourrait être bien plus haut dans la hiérarchie. « Il a compris qu’il devait être un gagnant, qu’il devait entrer dans le rôle de Robin. Ça lui va bien. Il pourrait aisément être Batman. Mais Jokic est une telle présence sur le parquet », ajoute Alex English.

Comprendre sa place et ne pas chercher à vouloir détrôner le Serbe, c’est le secret de leur relation, qui a permis de remporter le titre en 2023 et de devenir une place forte de la ligue depuis plus d’une demi-décennie.

« On n’était pas vraiment bon au départ. On a chacun été remplaçant. C’est lui et Gary Harris qui ont commencé à être un duo, qui joue ensemble », rappelle le Canadien. « Je crois qu’on ne s’est jamais engueulé. C’est agréable d’avoir cette relation. Je sais à quoi ça va ressembler sur le parquet. J’assure ses arrières, il assure les miens. C’est fun d’avoir une telle relation avec le meilleur joueur du monde. »

Nikola Jokic lui renvoie la balle, étant heureux d’avoir un Robin de ce niveau. Voudrait-il le garder jusqu’à la fin de sa carrière ? « J’adorerais car c’est tellement agréable de connaître ceux avec qui on joue. Il ne peut pas vraiment me surprendre. Je sais ce dont il est capable. Jouer avec lui depuis presque 10 ans, ça aide, c’est clair. Si on me demande, je ne veux rien changer », conclut le triple MVP.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 50 35:36 48.5 42.5 88.7 0.4 4.0 4.4 7.6 1.6 1.0 2.3 0.4 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.