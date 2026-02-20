Le retour de Stephen Curry n’est pas imminent…

Dans le meilleur des cas, on ne reverra Stephen Curry qu’en mars. En effet, ESPN rapporte que le meneur des Warriors reste embêté par ses douleurs et son gonflement au niveau du genou droit, ou plus précisément par son syndrome fémoro-patellaire (« genou du coureur »).

On le savait absent pour la reprise, et la réception des Celtics ce jeudi, mais le voilà maintenant annoncé « out » pour dix jours de plus. En clair, même si le nouvel examen n’a rien révélé de grave, le double MVP doit prendre son mal en patience, car il n’est pas prêt physiquement. Il ne jouera donc pas non plus contre Denver, à New Orleans, à Memphis puis contre Los Angeles.

« Ce sont juste des douleurs persistantes » a déclaré Steve Kerr, son coach. « On espérait qu’il puisse être prêt pour [hier soir], mais ce n’est pas le cas. Il a juste besoin d’un peu plus de temps. »

Sera-t-il à 100% pour la fin de saison ?

Absent du All-Star Game le week-end dernier, Stephen Curry (27.2 points, 4.8 passes, 3.5 rebonds, 1.1 interception) n’a plus joué depuis le 30 janvier et cela va ainsi faire un mois que son genou lui mène la vie dure. À bientôt 38 ans, cela peut inquiéter, mais l’intéressé se voulait quelque peu rassurant au début du mois.

« Il s’agit de découvrir au fur et à mesure ce qui fonctionne le mieux en rééducation » avait-il expliqué à ce sujet. « Parce que c’est encore douloureux. Il faut réussir à faire disparaître toute l’inflammation et la douleur. C’est quelque chose que l’on doit encore surveiller et gérer car, si je reviens trop tôt, ça peut se réveiller. Mais ça va dans le bon sens. »

Prudence est donc de mise à Golden State, où Jimmy Butler manque déjà à l’appel et où l’enjeu de la fin de saison est évidemment d’arriver à 100% pour les playoffs. Si qualification il y a…

À noter que Stephen Curry devient du même coup inéligible pour les récompenses individuelles, puisqu’il aura manqué plus de 17 matches. Ce n’est que la deuxième fois, depuis 2013/14, qu’il ne figurera pas dans l’une des trois « All-NBA Teams ». L’autre fois ? C’était en 2019/20.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.