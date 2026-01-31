Stephen Curry sort sur blessure

Stephen Curry a été contraint de quitter le match face aux Pistons à la « mi-temps » de la seconde période en raison de douleurs au genou droit. Auteur de 23 points en 25 minutes, le meneur All-Star a inscrit un lay-up en déséquilibre au milieu du troisième quart-temps, mais il a commencé à grimacer et à boiter après la faute sifflée, ressentant une gêne au genou droit.

Il est sorti du match quelques secondes plus tard, a brièvement croisé le staff médical, avant de regagner les vestiaires en boitant. Après la rencontre, Stephen Curry n’a pas parlé aux journalistes, et c’est Steve Kerr qui a donné de ses nouvelles. « Je pense qu’il va bien. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave, mais nous aurons des informations samedi. Ça le gêne depuis quelque temps… »

Ce n’est pas un problème nouveau pour Stephen Curry puisque ça fait une semaine que son genou droit le tiraille. Tout a commencé lors d’une séance d’entraînement avant le match à Minnesota. Le staff médical avait alors parlé d’inflammation fémoro-patellaire.

Après la première rencontre face aux partenaires d’Anthony Edwards, les Warriors l’avaient laissé au repos pour la deuxième manche, mais l’avaient autorisé à jouer mercredi à Utah, puis vendredi à domicile contre les Pistons.

Bonne nouvelle : les Warriors ont trois jours de repos avant de reprendre mardi, à domicile, contre les Sixers.