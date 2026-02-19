Stephen Curry absent pour la reprise

Forfait pour le All-Star Game, Stephen Curry est gêné depuis un moment par des douleurs au niveau de son genou droit. Plus précisément, il est victime d’un syndrome fémoro-patellaire (ou « genou du coureur »). Et la coupure n’a pas permis de le soulager suffisamment pour qu’il revienne sur les parquets.

« Il n’a pas participé à l’entraînement ce mercredi et ne jouera pas jeudi. Il va être examiné par le staff », annonce Steve Kerr, en évoquant le duel contre les Celtics, qui sera le sixième match manqué de suite par le meneur de jeu des Warriors. « Il était de retour mais ne se sentait pas vraiment bien. Les joueurs savent quand ça va ou non et il savait qu’il n’était pas assez bien pour faire un entraînement complet. »

Il n’est pas totalement exclu que le MVP des Finals 2022 repasse une IRM pour identifier ce problème qui persiste. « C’est un peu flou. Mais c’est la nature même de la blessure… c’est un peu délicat », admet le coach de Golden State.

Avec huit victoires d’avance sur les Grizzlies, actuellement à la 11e place de la conférence Ouest donc virtuellement éliminés de la course, les Californiens ont l’assurance ou presque de disputer au moins le « play-in » en avril. Dès lors, la santé de Stephen Curry est cruciale, pour avoir une quelconque ambition au printemps.

« C’est essentiel. On connaît la chanson. Si on veut faire quelque chose, on a besoin de Stephen. On doit avoir des certitudes et lui aussi. On est convaincu que Kristaps Porzingis peut nous aider à tenir la baraque tandis qu’on attend Curry », indique Steve Kerr alors que le Letton devrait disputer son premier match avec les Warriors face aux Celtics.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.