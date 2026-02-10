Stephen Curry ne jouera pas le All-Star Game 2026

On commençait à s’en douter et c’est désormais confirmé. Toujours gêné par des douleurs au niveau de son genou droit, et plus précisément d’un syndrome fémoro-patellaire (ou « genou du coureur »), Stephen Curry ne pourra pas tenir sa place au cours du All-Star Game 2026.

C’est Steve Kerr qui l’a révélé cette nuit, en marge de la réception des Grizzlies, et les Warriors se passeront donc de leur double MVP jusqu’au All-Star Weekend. Espérant le revoir en tenue dès le 19 février, à l’occasion de la venue des Celtics à San Francisco…

Nommé All-Star pour la 12e fois de sa carrière cette saison, à Los Angeles, Stephen Curry (27.2 points, 4.8 passes, 3.5 rebonds, 1.1 interception) n’a plus joué depuis le 30 janvier dernier. Cela va bientôt faire un mois que son genou le tiraille et la douleur peine actuellement à être contenue. Forcément inquiétant, à près de 38 ans.

« Il s’agit de découvrir au fur et à mesure ce qui fonctionne le mieux en rééducation » avait-il expliqué à ce propos, la semaine dernière. « Parce que c’est encore douloureux. Il faut réussir à faire disparaître toute l’inflammation et la douleur. C’est quelque chose que l’on doit encore surveiller et gérer, car si je reviens trop tôt, ça peut se réveiller. Mais ça va dans le bon sens. »

Après Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo dans la Team World (et alors que Luka Doncic est actuellement blessé…), c’est en tout cas Stephen Curry dans la Team USA (Stripes) qui devra être remplacé par Adam Silver. Reste à voir quel joueur américain sera repêché, peut-être Michael Porter Jr ?

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.