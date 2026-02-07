Stephen Curry : « J’apprends un peu le letton »

On attendait Giannis Antetokounmpo, et c’est finalement Kristaps Porzingis qui débarque aux Warriors. Absent des terrains depuis un mois, le Letton n’a pas de timing de reprise, et ça lui fait un point commun avec Stephen Curry, qui sera à nouveau forfait ce soir face aux Lakers.

« Il s’agit de découvrir au fur et à mesure ce qui fonctionne le mieux en rééducation », a expliqué Stephen Curry à propos de sa blessure au genou. « Parce que c’est encore douloureux. Il faut réussir à faire disparaître toute l’inflammation et la douleur. C’est quelque chose que l’on doit encore surveiller et gérer, car si je reviens trop tôt, ça peut se réveiller. Mais ça va dans le bon sens. »

Absent des terrains, Stephen Curry a vu partir Jonathan Kuminga, Trayce Jackson-Davis et Buddy Hield, et il va découvrir un nouveau coéquipier : Kristaps Porzingis.

« J’apprends un peu le letton », a plaisanté Stephen Curry lorsqu’on l’a interrogé sur Kristaps Porziņgis. « Mais avant tout, j’espère qu’il sera en bonne santé, afin qu’il puisse faire ce qu’il sait faire sur le terrain. Lui et Al [Horford] ont gagné un titre ensemble. Le contexte est différent, mais il y a une complicité, un ensemble de qualités, une taille et une présence que nous recherchions depuis un moment. »

Justement, Al Horford est satisfait de retrouver son ancien compère de la raquette des Celtics. « C’était spécial, vraiment très plaisant », a répondu Al Horford à propos de son expérience avec Kristaps Porziņgis à Boston. « On sait tous ce dont il est capable. Il peut tirer à 3-points, jouer dos au panier, provoquer des fautes, attaquer à mi-distance. Il est extrêmement dangereux offensivement. Défensivement, il protège le cercle. J’ai vraiment hâte qu’il soit avec nous et qu’il nous aide, parce que je pense qu’il va nous apporter énormément. »