Les Lakers tournent la page Deandre Ayton, envoyé aux Wizards

Un an et puis s’en va. Selon ESPN, la franchise californienne a envoyé Deandre Ayton aux Wizards en échange de Jaden Hardy et de deux futurs choix du second tour de la Draft (2031 et 2032).

Ce mouvement confirme la volonté des Lakers de bâtir leur secteur intérieur autour de Walker Kessler. Recruté pour devenir le pivot titulaire, l’ancien joueur du Jazz est désormais le seul véritable 5 de l’effectif.

La priorité des dirigeants est donc de lui trouver une doublure expérimentée sur le marché. Plusieurs profils sont étudiés, avec trois noms qui reviennent avec insistance : Andre Drummond, Jonas Valanciunas et Kevon Looney. Trois vétérans capables d’apporter de la présence au rebond et de la dureté en sortie de banc.

Les Wizards renforcent leur raquette

Côté Washington, cette opération s’inscrit dans une stratégie différente. Les Wizards avaient abordé le début de la « free agency » avec patience et récupèrent un pivot solide pour renforcer leur rotation intérieure.

Deandre Ayton viendra ainsi compléter un secteur déjà composé d’Anthony Davis et d’Alex Sarr. Son arrivée offre davantage de densité dans la raquette.

Les Lakers, eux, récupèrent Jaden Hardy, un arrière de 24 ans au potentiel offensif intéressant, tout en gagnant une certaine flexibilité financière, afin notamment de recruter un ailier au profil défensif.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 72 27:12 67.1 64.5 2.6 5.4 8.0 0.8 2.2 0.6 1.2 1.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.