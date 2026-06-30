Kawhi Leonard de retour aux Raptors !

L’histoire entre Kawhi Leonard et Toronto n’était donc pas terminée. Selon ESPN, les Clippers et les Raptors sont sur le point de conclure un transfert XXL, qui renverrait le double MVP des Finals au Canada, sept ans après avoir offert à la franchise son premier titre NBA !

Dans l’accord actuellement discuté, Los Angeles récupérerait Brandon Ingram, Gradey Dick, deux premiers tours de Draft, un échange de choix et deux seconds tours. Un package lourd, mais qui permettrait aux Clippers de tourner la page Kawhi Leonard, après une aventure californienne aussi ambitieuse que frustrante.

Arrivé à Los Angeles à l’été 2019 avec Paul George pour viser le titre, Kawhi Leonard n’a finalement jamais réussi à ramener les Clippers jusqu’aux Finals. Entre blessures, absences prolongées et campagnes de playoffs incomplètes, l’expérience n’a en effet jamais vraiment tenu toutes ses promesses, malgré des séquences où l’ailier a rappelé qu’il restait l’un des joueurs les plus dominants de sa génération.

Rapidement prolongé jusqu’en 2029 ?

Pour Toronto, le pari est évidemment chargé de symboles. Kawhi Leonard n’a passé qu’une saison sous le maillot des Raptors, mais elle a suffi pour changer l’histoire de la franchise. Son tir au buzzer face aux Sixers, sa domination en playoffs et le titre décroché face aux Warriors en 2019 ont fait de lui une légende instantanée au Canada.

Mais ce retour ne serait pas seulement sentimental. Selon Chris Haynes, Kawhi Leonard et les Raptors doivent bientôt discuter des termes d’une prolongation de contrat de deux ans, afin de sécuriser le futur Hall of Famer jusqu’à la saison 2028/29. Une précision importante, car elle montre que Toronto ne miserait pas simplement sur une location à court terme, mais bien sur un nouveau cycle autour de lui.

Reste désormais à voir dans quel état physique il reviendrait, et avec quelle marge de manœuvre autour de lui. Car en sacrifiant Brandon Ingram, Gradey Dick et une partie de leur capital Draft, les Raptors assument une logique de court terme : associer Kawhi Leonard à Scottie Barnes pour tenter de redevenir immédiatement dangereux à l’Est.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.