Kevon Looney débarque chez les Lakers

À Los Angeles, le nouveau « backup » de Walker Kessler se nomme finalement Kevon Looney. En concurrence avec Jonas Valanciunas, il lui a donc été préféré et signe pour 3.9 millions de dollars sur un an. Comblant ainsi le vide laissé par les départs de Deandre Ayton et Jaxson Hayes.

ESPN rapporte que « Loon » était l’un des pivots remplaçants les plus prisés du marché et que son expérience, additionnée à sa maîtrise du « pick-and-roll » depuis ses années Warriors, viendront compléter à merveille la paire Luka Doncic – Austin Reaves. Sans parler de ses qualités humaines, qui en font un professionnel reconnu pour son sérieux dans un vestiaire.

Triple champion NBA avec Golden State, Kevon Looney se trouvait la saison dernière chez les Pelicans (2.8 points, 5.6 rebonds et 1.6 passe), qui l’ont récemment laissé partir après l’avoir très peu utilisé.

Solide rebondeur et poseur d’écrans, malgré un impact offensif limité, le joueur de 30 ans connaît accessoirement bien la ville de Los Angeles, pour avoir évolué un an à UCLA quand il était encore à l’université.

LOS ANGELES LAKERS 2026/27

▪️ Luka Doncic — Collin Sexton — Bronny James

▪️ Austin Reaves — Quentin Grimes — Jaden Hardy — Cameron Carr

▪️ Jake LaRavia — Adou Thiero — Dalton Knecht

▪️ Sandro Mamukelashvili — Jarred Vanderbilt

▪️ Walker Kessler — Kevon Looney

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GS 5 4:12 57.1 50.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GS 53 8:46 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.5 1.2 0.3 0.3 0.3 2.5 2017-18 GS 66 13:47 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.8 4.0 2018-19 GS 80 18:31 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GS 20 13:06 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GS 61 19:02 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GS 82 21:07 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GS 82 23:53 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.5 0.6 7.0 2023-24 GS 74 16:09 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 2024-25 GS 76 15:02 51.4 40.0 56.6 2.4 3.6 6.1 1.6 2.0 0.6 0.5 0.5 4.5 2025-26 NO 21 14:40 41.7 15.4 70.0 2.3 3.3 5.6 1.6 1.6 0.4 0.4 0.5 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.